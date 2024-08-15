MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir İnanır iyi mi? Felç kaldığı söylenirken Jülide Kural konuştu: Böyle haberler nereden çıkıyor?

Kadir İnanır iyi mi? Felç kaldığı söylenirken Jülide Kural konuştu: Böyle haberler nereden çıkıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.08.2024 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan ve tedavisi halen devam eden Kadir İnanır'ın, sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu iddia edildi. Jülide Kural'dan ise açıklama geldi.

Kadir İnanır iyi mi? Felç kaldığı söylenirken Jülide Kural konuştu: Böyle haberler nereden çıkıyor?

Usta sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. 75 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı. İnanır, 1 Nisan'da ise yoğun bakımdan çıkarılmıştı.

Mart ayında sağlık sorunları yaşayan daha sonra taburcu olup yeniden tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor.

Kadir İnanır'ın, sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu iddia edildi. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun hayat arkadaşı Jülide Kural ise İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ekran Alıntısı

'FELÇ GEÇİRDİ' İDDİASI

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan sanatçının sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu haberlerini yalanlayan Kural, şu ifadeleri kullandı:

Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Böyle haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Elbette zorlu bir süreç ama güçlü iradesiyle daha da iyi olacak. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen.

Jülide Kural, Kadir İnanır’a kapsamlı bir tedavi uygulandığını da belirtti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
En Çok Okunan Haberler
Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de kriz... Yıldız isme ulaşılamıyor

Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de kriz... Yıldız isme ulaşılamıyor

Geçen yıl hepsi 1000 liraydı bu yıl sadece 1’i…

Geçen yıl hepsi 1000 liraydı bu yıl sadece 1’i…

Prim günü fark etmiyor: Yeni emekli olacaklar dikkat!

Prim günü fark etmiyor: Yeni emekli olacaklar dikkat!

Aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'

Aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'

"Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."

"Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."

'Yalvarmam' demişti! F.Bahçe'den gece yarısı Mourinho açıklaması

'Yalvarmam' demişti! F.Bahçe'den gece yarısı Mourinho açıklaması

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.