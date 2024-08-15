Kadir İnanır iyi mi? Felç kaldığı söylenirken Jülide Kural konuştu: Böyle haberler nereden çıkıyor?

Usta sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. 75 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı. İnanır, 1 Nisan'da ise yoğun bakımdan çıkarılmıştı.

Mart ayında sağlık sorunları yaşayan daha sonra taburcu olup yeniden tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor.

Kadir İnanır'ın, sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu iddia edildi. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun hayat arkadaşı Jülide Kural ise İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

'FELÇ GEÇİRDİ' İDDİASI

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan sanatçının sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu haberlerini yalanlayan Kural, şu ifadeleri kullandı:

Kadir’in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Böyle haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Elbette zorlu bir süreç ama güçlü iradesiyle daha da iyi olacak. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen.

Jülide Kural, Kadir İnanır’a kapsamlı bir tedavi uygulandığını da belirtti.