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Kadir İnanır yoğun bakıma mı kaldırıldı? Flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kadir İnanır yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanladı. Yeşilçam'In usta oyuncusu Kadir İnanır' "Turp gibiyim" dedi.

Kadir İnanır yoğun bakıma mı kaldırıldı? Flaş açıklama

Yeşilçam'In usta oyuncusu Kadir İnanır'ın dün gece yoğun bakıma alındığı iddia edildi. İnanır hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, söylentilerin üzerine yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanladı. 70 yaşındaki duayen aktörün sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

"TURP GİBİYİM"

Kadir İnanır, konuyla ilgili "Şu an sağlığım çok iyi. Jülide Hanım (Kural) ile kahvemizi içiyoruz. Turp gibiyim. Allah nazardan esirgesin" ifadelerini kullandı. (MedyaRadar)

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Anahtar Kelimeler:
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