Kafa eş anlamlısı nedir? Kafa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe çok uzun yıllardır dünya üzerinde var olan ve kullanılan bir dildir. Farklı kollara ayrılacak kadar geniş bir dildir ve bu sebeple etkileşime girdiği dil de fazladır. Verdiği kelimelerin yanında aldığı kelimeler de çoktur. Arapça ile de birçok kelime alışverişinde bulunmuştur. Diğer dillerden alınan kelimeler Türkçenin dil bilgisi ve günlük kullanımına göre uyarlanmıştır. Kafa kelimesi de Arapçada başın arka tarafı, ense anlamına gelen "ḳafā" sözcüğünden direkt olarak alınmıştır.

Kafa kelimesi Arapçada ense anlamına gelmekte ve başın arka kısmı için kullanılmaktadır. Türkçeye ilk alındığında bu anlamla kullanılıyor olsa da günlük hayatta kullanıma bağlı olarak kelimelerin anlamlarının değişmesi mümkün olduğundan bu kelime de zamanla başın tamamını kapsayan bir anlam kazanmıştır. İlk anlamı başın tamamı olan kelimenin mecazi anlamı da akıl olarak geçmektedir. Kafa kelimesinin Türk Dil Kurumundaki anlamları şu şekildedir:

İnsan başı

Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü

Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu

Mekanik bir bütünün parçası

Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek

Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet

Kafa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kafa kelimesi birden fazla anlama sahiptir fakat bu anlamların her biri köken olarak aynı yere dayanmaktadır. Baş kısmı için kullanılan bu kelimenin bir diğer anlamı da beyin, zekâ gibi yine aynı bölgeyi kapsayan manalara gelmektedir. Günlük hayatta bu iki şekilde de sıklıkla kullanılan kafa kelimesinin eş anlamı kelimeler bu nedenle değişiklik gösterir. Kafanın eş anlamlısı olan kelimeler:

Baş

Ser

Kelle

Karın

Saksı

Kafanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kafa kelimesi farklı anlamlarda kullanılsa da cümle yapısına göre anlamı anlaşılabilir. Kafa eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: