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Kafa eş anlamlısı nedir? Kafa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe oldukça eski ve köklü bir dildir. Bu sebeple geniş bir kelime haznesine sahiptir. Kelime haznesinin geniş olmasının bir sebebi de diğer dillerden etkilenmesidir. Uzun yıllardır var olduğu için etkileşime girdiği birçok dil olmuş ve zamanla bu dillerle kelime alışverişi yapmıştır. Bu dillerden en çok kelime aldığı dil ise Arapçadır. Kafa kelimesi de Arapçadan alınmıştır. Peki, kafanın eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Kafa eş anlamlısı nedir? Kafa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe çok uzun yıllardır dünya üzerinde var olan ve kullanılan bir dildir. Farklı kollara ayrılacak kadar geniş bir dildir ve bu sebeple etkileşime girdiği dil de fazladır. Verdiği kelimelerin yanında aldığı kelimeler de çoktur. Arapça ile de birçok kelime alışverişinde bulunmuştur. Diğer dillerden alınan kelimeler Türkçenin dil bilgisi ve günlük kullanımına göre uyarlanmıştır. Kafa kelimesi de Arapçada başın arka tarafı, ense anlamına gelen "ḳafā" sözcüğünden direkt olarak alınmıştır.

Kafa kelimesi Arapçada ense anlamına gelmekte ve başın arka kısmı için kullanılmaktadır. Türkçeye ilk alındığında bu anlamla kullanılıyor olsa da günlük hayatta kullanıma bağlı olarak kelimelerin anlamlarının değişmesi mümkün olduğundan bu kelime de zamanla başın tamamını kapsayan bir anlam kazanmıştır. İlk anlamı başın tamamı olan kelimenin mecazi anlamı da akıl olarak geçmektedir. Kafa kelimesinin Türk Dil Kurumundaki anlamları şu şekildedir:

  • İnsan başı
  • Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü
  • Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu
  • Mekanik bir bütünün parçası
  • Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek
  • Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet
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Kafa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kafa kelimesi birden fazla anlama sahiptir fakat bu anlamların her biri köken olarak aynı yere dayanmaktadır. Baş kısmı için kullanılan bu kelimenin bir diğer anlamı da beyin, zekâ gibi yine aynı bölgeyi kapsayan manalara gelmektedir. Günlük hayatta bu iki şekilde de sıklıkla kullanılan kafa kelimesinin eş anlamı kelimeler bu nedenle değişiklik gösterir. Kafanın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Baş
  • Ser
  • Kelle
  • Karın
  • Saksı
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Kafanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kafa kelimesi farklı anlamlarda kullanılsa da cümle yapısına göre anlamı anlaşılabilir. Kafa eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Başındaki şapkayı o kadar sevmişti ki kendisi bile dokunmaya kıyamıyordu.
  • Ser verip sır vermiyor dedikleri kişi tam olarak bendim.
  • Kelle başına otuz lira almaları oldukça fazla gelmişti.
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