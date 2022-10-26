Netice eş anlamlısı nedir? Netice kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Netice kelimesi Türkçeye farklı bir dilden gelmiştir. Arapçadan dilimize yerleşen kelime uzun zamandır kullanılmaktadır. Arapçada "sonuç, ürün, çıkan şey" olarak tanımlanan "netīce" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "netice" olarak geçen sözcük dilimizde de benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Netice kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "sonuç"tur. Netice kelimesi günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Netice eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Netice kelimesini kullandığımız her cümlede neticenin eş anlamlısı olan kelimeleri de kullanabiliriz.

Netice kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Netice sözcüğü yaygın bir şekilde kullandığımız ve eş anlamlısı da sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Netice sözcüğü dilimize Arapçadan yerleşmiş ve uzun zamandır dilimizde yer alan sözcüklerdendir. Birçok cümlede yer verdiğimiz kelimenin eş anlamlılarını kullanarak anlatımlarımızı zenginleştirebiliriz. Kelimenin birden fazla eş anlamı bulunmaktadır. Netice kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Sonuç

Bulgu

Meal

Bu üç kelimeyi netice kelimesini kullandığımız her cümlede kullanabiliriz ve anlatımımızda herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Netice sözcüğünün eş anlamlısı olarak genelde en çok tercih edilen kelime sonuç sözcüğüdür.

Neticenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Netice sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullandığımız bir kelimedir. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız kelimenin eş anlamlılarına da anlatımlarımızda sıklıkla yer veririz. Bu kelimelerle pek çok örnek oluşturmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Öğretmenimiz sınav sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağını söyledi.

Okuldaki başarısı, sınavlardan aldığı sonuçlarla çok uyumluydu.

Doktor hastasına tüm bulgular sonucunda ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Okulda yapılan konferansta müspet bir meale ulaşılamamıştı.



