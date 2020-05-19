Kafalar Karışık oyuncuları kimler, konusu nedir? Kafalar Karışık nerede ve ne zaman çekildi?

Kafalar YouTube kanalının sahibi Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in filmi Kafalar Karışık'ta aşık olduğu kız ile evlenebilmenin yollarını arayan bir genç ile ona bu uğurda yardımcı olan arkadaşlarının hikayesini anlatılıyor. İşte, Kafalar Karışık filmi hakkında ayrıntılar...
Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir.
Atakan’ın sevgilisi Buse zengin bir kadındır, bu nedenle ailesi de evleneceği erkek konusunda çok seçicidir. Buse’nin dedesi bu evliliğe izin vermeyince; Atakan'ın, Buse’nin yıllardır kayıp olan babasının bulup ondan izin istemekten başka çaresi kalmaz. Macera dolu bir yolculuğa atılan genç adama bu serüvende en yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Kendilerini bir anda Antalya'da bulurlar ve işler iyice karışır.
Atakan Özyurt - Atakan
Bilal Hancı - Bilal
Fatih Yasin - Fatih
Metin Akpınar - İsmet Dede
Erkan Can - Burhan
Güven Kıraç - İstihbaratçı Ümit
Zuhal Yalçın - Neşe
Perihan Savaş - Buse'nin annesi
Cihan Ünal - Ünal
Selahattin Taşdöğen - Muhtar
Ruhi Sarı - Ferit
Ece Seçkin - Konuk oyuncu
Feride Hilal Akın - Buse
Enes Batur - Konuk Oyuncu
Uras Benlioğlu - Konuk Oyuncu
Yusuf Aktaş - Mertcan
Nilgün Kasapbaşoğlu - Sosyetik Damadın Annesi
Çağla Demirel - Konuk Oyuncu
Kaya Giray - Konuk Oyuncu
Şeyda Eroğan - Hademe
Erhan Yazıcıoğlu - Sosyetik Damadın Babası
Burak Tamdoğan - Kazım
Sabri Muran - Nikah Şahidi 2
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