Kafam rahat olsun diyenlere… Bu yaz tatilinde villa kiralamanız için 10 mantıklı neden 

Bu yaz tatilinde, sevdiklerinizle birlikte özel anılar biriktirmek istiyorsanız, villa tatili sizin için en iyi seçenek olabilir. Diğer tatil türlerinin aksine, karmaşadan ve kalabalıktan uzak bir konaklama deneyimi sunan villa tatili, her zevke ve ihtiyaca uygundur. Özel havuzlar, doğa ile iç içe konumlar, deniz kenarı veya dağ manzaralı lokasyonlar, yapabileceğiniz tercihlerden sadece birkaçıdır. Üstelik kendi konfor alanınıza dahil olmasını istediğiniz bütün detayları da bu kriterlere ekleyebilirsiniz. Elbette, istediğiniz zaman yemek yaptığınız, istediğiniz zaman havuzun tadını çıkardığınız muhteşem rahat bir villa tatili için tek sebepler bunlar değil.

Gelin birçok farklı ihtiyacı karşılayan villa tatilinin en çekici özelliklerine yakından bakalım!

1. Özel alana sahip olursunuz.

Bir villa kiraladığınız zaman, sadece size ve ailenize özel bir alana sahip olursunuz. Diğer tatil biçimlerinin aksine, ortak alanları tanımadığınız insanlarla paylaşmak zorunda kalmaz ve kalabalıktan uzakta dilediğiniz gibi keyif yapabilirsiniz. Üstelik aralarından seçeceğiniz sayısız seçenek olduğundan, mahremiyet seviyesini kendi tatil anlayışınıza göre belirleyebilirsiniz.

2. Kendi temponuzu belirlersiniz.

Villa tatilinin bir diğer artısı, tam olarak nasıl bir program istiyorsanız onu uygulamanıza izin vermesidir. İster dinamik, isterseniz de dingin bir tatil planlamak tamamen sizin elinizde olur. Çünkü uyku saatlerini, yeme-içme düzenini ve sosyal aktiviteleri canınız nasıl isterse ona göre ayarlayabilirsiniz.

3. İstediğiniz yemekleri yersiniz.

Villa tatilinde kısıtlı menüler veya zorunlu yemek saatleri yoktur. Aksine, size ait tam teşekküllü bir mutfak bulunur. Haliyle, dolabın içini doldurmakta da istediğiniz yemekleri yapmakta da serbest olursunuz. Böylece uzun süredir denemek isteyip fırsat bulamadığınız tarifleri hazırlayabilir ve en keyifli sofraları kurabilirsiniz.

4. Dilediğiniz an kafa dinleyebilirsiniz.

Villa tatili aslında bir nevi size ait evdir. Bu büyük avantaj sayesinde gün içinde ne yapmak isterseniz rahat rahat yapabilirsiniz. Eğer tatil anlayışınız kalabalıktan kaçarak biraz kendi başınıza kalmak ve sakinleşmekse villa tatili tam olarak buna hizmet edebilir. Çünkü tatile kiminle gitmiş olursanız olun, size ait konforlu bir ortamda tek başınıza kalma şansı elde edersiniz.

5. Sevdiklerinizle daha iyi vakit geçirirsiniz.

Tamamen size ait bir ortamda sevdiklerinizle vakit geçirmek gibisi yoktur. Sonuçta sizin yaşadığınız rahatlığı yakınınızdaki diğer insanlar da yaşar. Böylece klasik tatil anlayışlarının veya kent yaşamının getirdiği kısıtlamalar bir anda ortadan kalkar ve herkes kendi gibi davranabilir. Bu tür tatillerde geçirilen vakitler de bu nedenle hep daha kaliteli ve keyifli olur.

6. Kendinizi özel hissedersiniz.

Bir villa kiraladığınız zaman ayrıcalık dolu bir hayata adım atarsınız. Harika manzaralarda, lüks ve konforlu detaylarla donatılmış bir alanda konaklamak kişiyi başlı başına değiştiren bir deneyimdir. Bu ayrıcalıklı his tatil boyunca sürdüğünden en özel anıları biriktirmenize de katkı sağlar.

7. Kişisel havuzunuz ve bahçeniz olur.

Pek çok villanın kendine ait bir havuzu veya bahçesi, kimi zaman da bunların hepsi olur. Havuzun açık veya kapalı olması da yine sizin yapacağınız tercihlere bağlıdır. Bu gibi önemli konfor ayrıntıları sayesinde hem gözlerden uzak rahatlayabilir hem de tatilin tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz. Havuz başı partiler, bahçede barbekü geceleri, rahat güneşlenme seansları ve daha pek çok etkinlik elinizin altında yer alır.

8. Ev tasarımı ve konforu sizin zevklerinize hitap eder.

Villa tatiline karar verdiğiniz zaman her tarza ve beğeniye hitap eden evlerle karşılaşırsınız. Bu da size, hem görsel hem duygusal açıdan tam olarak istediğiniz yerde konaklama şansı sunar. Kalacağınız evin genişliği, konumu, iç tasarımı ve daha pek çok kriteri her şekilde sizin keyfinize hizmet eder. Dolayısıyla tatil deneyimi mümkün olan en iyi halini alır.

9. Doğa ile iç içe veya kent merkezinde olabilirsiniz.

Birçok villa özellikle doğa içi konumu ile öne çıkar. Bu nedenle doğada rahatlamak için en avantajlı şey villa tatilidir. Benzer şekilde canlı sokaklara yakın villalar da bulunur. İster deniz kenarı, ister ormanlık, isterseniz de kent göbeğindeki villalarda konaklayabilirsiniz.

10. Evcil hayvanlarınızı yanınızda götürebilirsiniz.

Birçok villa evcil hayvan dostudur, böylece bütün tatil planlarına sevimli dostlarınızı dahil etme şansınız olur. Tatil geldi diye patili dostlarınızı yanınızda götüremediğinizden yakınıyorsanız, sizin için en doğru seçenek evcil hayvan uyumlu bir villa tatili olabilir.







