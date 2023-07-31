Kâğıda nasıl yazılır? Kâğıda mı kağıta mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizi güzel konuşmak ve kelimeleri doğru bir şekilde yazmak için yazım kurallarını çok iyi bilmemiz gerekir. Yazım kurallarına uymadan kullanılan sözcükler, özellikle yazılı iletişimlerde mana kaymasına yol açmaktadır. Kâğıda kelimesi de günümüzde çok sık imla hatası yapılan sözcüklerden biridir. Genel olarak herhangi bir sözcüğün yazımı konusunda kararsız kalındığında yazım kılavuzlarından yararlanılması büyük önem arz etmektedir.

Kâğıda nasıl yazılır?

Dil bilgisi konu başlıkları arasında büyük bir öneme sahip olan konulardan biri yazım kuralları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kurallara eksiksiz bir biçimde uyulması son derece önemli bir konudur. Dilimizde en sık yazım hatası yapılan sözcüklerden biri kâğıda kelimesidir. Kâğıda yazımı ile ilgili doğru bilgilere ulaşabileceğiniz en güvenilir kaynak, Türk Dil Kurumunun çevrim içi kelime sorgulama imkânı tanıyan sözlük sitesidir. Kâğıda sözcüğü dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Üzerine yazı yazmak, çeşitli çizim ya da baskı yapmak için kullanılan ve ham maddesi selüloz olarak bilinen malzeme, kâğıt olarak tabir edilir. Cümle içerisinde genellikle isim haliyle kullanılan bu sözcüğün yazımında çok karışıklık yaşanmaktadır.

Kâğıda mı kağıta mı?

Farsça kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkan kâğıda kelimesi, dilimizde çok sık yazım hatası yapılan sözcüklerden biridir. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için yazım kılavuzu veya sözlüklerden faydalanılması büyük önem taşır. Bu sözlükler arasında en sık tercih edileni ise kısa ismi TDK olarak bilinen Türk Dil Kurumu’nun online sözcük sorgulama fırsatı sunduğu sitesidir. Kâğıda TDK’ye göre “kâğıda” şeklinde yazılmalıdır. Bu kelimenin “kağıta” biçiminde yazılması, yazım kuralları açısından doğru olarak kabul edilmemektedir. Kelimelerin yazımında yapılan en ufak bir hata hem o sözcüğün manasını bozmakta hem de kullanılan cümlenin yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden sözcükleri kullanmadan önce doğru yazımıyla ilgili fikir sahibi olmak önemlidir. Bu bağlamda kâğıda doğru yazılışı şu şekildedir: