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Kağıthane'de restorasyon çalışmaları

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Kağıthane'de restorasyon çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediyesince başlatılan tarihi ihya çalışmaları kapsamında eserlerin restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tarihi Saray Çamaşırhanesinin 1860'lı yıllarda Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Göreve gelirken vatandaşımıza sözünü verdiğimiz 53 vizyon proje arasında tarihi eserlerimizin ihyası da vardı. Bizler tarihe vefa duygusundan hareketle geçmişin emaneti Saray Çamaşırhanesi’ni geleceğe miras bırakmak amacıyla restore işlemine başladık. Tarihi eserlerimizi koruyup yaşatacağız ki gelecek nesiller atalarını bilsin, kültürünü öğrensin istiyoruz."

Çamaşırhanenin restorasyon sonrası kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Kağıthane Belediyesi Saray Çamaşırhanesi

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