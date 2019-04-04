Kahkaları yüzünden eleştirilen Buket Aydın: Linç deyince...

CNN Türk'te yayımlanan 40 programında Buket Aydın Arda Turan'ı ağırladı.
Bir süre önce Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sırasında attığı kahkahalarla gündeme gelen ve seçimin ardından sosyal medyada gündem olan Aydın sosyal medyadan gelen tepkileri ima ederek kısa bir açıklama yaptı.
Arda Turan'ın ''Algı oluşturmaya çalışanlar oluyor. Seçimden çıktık. Siz de bir sürü eleştiri alıyorsunuzdur" sözlerine Buket Aydın "Linç deyince sizi anlayabilecek isimlerden bir tanesiyim" şeklinde karşılık verdi.
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