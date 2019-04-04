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Kahkaları yüzünden eleştirilen Buket Aydın: Linç deyince...

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ÜNLÜLER  | 04.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim hakkındaki iddialı sözleri sırasında kahkaha atmasıyla eleştirilen Buket Aydın'a seçim sonrası sosyal medyada mesaj yağdı. Aydın o mesajlara böyle yanıt verdi.

CNN Türk'te yayımlanan 40 programında Buket Aydın Arda Turan'ı ağırladı.

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Bir süre önce Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sırasında attığı kahkahalarla gündeme gelen ve seçimin ardından sosyal medyada gündem olan Aydın sosyal medyadan gelen tepkileri ima ederek kısa bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yanıtına kahkahalar atan Buket Aydın'a mesaj yağıyorKılıçdaroğlu'nun yanıtına kahkahalar atan Buket Aydın'a mesaj yağıyor

Arda Turan'ın ''Algı oluşturmaya çalışanlar oluyor. Seçimden çıktık. Siz de bir sürü eleştiri alıyorsunuzdur" sözlerine Buket Aydın "Linç deyince sizi anlayabilecek isimlerden bir tanesiyim" şeklinde karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Buket Aydın kahkaha

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