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Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

18.04.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Harkov’da gerçekleştirdiği bombalı saldırıdan etkilenen bölgedeki sağlık görevlilerinin korku içinde kendilerini güvene almaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Yaralanan bir kadına kendini siper eden sağlık görevlisinin görüntülendiği anlar büyük ilgi topladı ve takdir gördü.

Rus birliklerinin Harkov’da gerçekleştirdikleri çift vuruşlu roket saldırısında 5 kişiden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. İlk patlamanın gerçekleştiği bölgeye ulaşan destek ekipleri yaralı bir erkek ve kadının tedavisi için ulaştıkları bölgede ikinci vuruşa maruz kaldılar.

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KENDİNİ SİPER ETTİ

Görevliler etraflarındaki bir sokağa çarpan ikinci roket yağmurundan kendilerini korumak için binanın içine girerken sağlık görevlilerinden biri yaralı kadını korumak için kendini siper etti. O görüntüler kameralara yansıdı.

PATLAMA

İnsanlar yolda acı içinde inliyor ve hareket edemiyorlardı. En az sekiz roket daha yakındaki binaları havaya uçururken, sağlık görevlileri insanlara kendilerini kurtarmaları ve siper almaları için seslendiler. Bölge yetkilileri, saldırıda 5’ten fazla ölü olduğunu ve birçok kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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