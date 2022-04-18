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Ukrayna için savaşan İngiliz askeri esir düştü! Rus televizyonunda görülünce ailesi harekete geçti

18.04.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ikinci ayına yaklaşırken bölgeden hala çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip bölgede Rus askerlerinin geri çekildiğine yönelik olarak bilgiler paylaşılmıştı. Ukrayna’nın güneyinde yer alan Mariupol kentinde iki ülkenin askerleri arasındaki çatışma devam ederken 48 yaşındaki eski İngiliz asker Shaun Pinner esir düştü. Esir düşen askerin Rus televizyonunda görülmesi ailesini harekete geçirdi.

Ukrayna için savaşan İngiliz askeri esir düştü! Rus televizyonunda görülünce ailesi harekete geçti

Rus askerlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresindeki şehirlerden uzaklaşmasından sonra çatışma güney kesimindeki Mariupol kentine sıçradı. Ukrayna güçleriyle birlikte savaşan İngiliz askerlerinden birinin Rus kuvvetlerince esir alındığının paylaşılmasından sonra dünyanın gözü kulağı gelişmelere çevrildi. Kuşatma altındaki Mariupol’de Ukrayna özel kuvvetleriyle birlikte savaştığı sırada esir düşen İngiliz Shaun Pinner, Rus televizyonuna çıktı. Pinner’in anlattıkları ve yorgun görüntüsü ailesini harekete geçirdi. Pinner’in ailesi uluslararası kurallara göre ona bir savaş esiri muamelesi yapmaları çağrısında bulundu.

KENDİSİNİ TANITTIĞI VİDEO SES GETİRDİ

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İngiliz askerin Rus televizyonunda yayınlanan videosunda, “Merhaba, ben Shaun Pinner. İngiltere vatandaşıyım. Mariupol’de yakalandım. Ukrayna Özel Kuvvetleri’nin 36. Tugayı'ndanım. 5-6 haftadır Mariupol’de savaşıyordum ve şimdi Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeyim” ifadeleri dikkatleri çekti.

Ukrayna’daki cephesine gönüllü olarak gitmeden önce İngiliz basınına yaptığı açıklamada Pinner, “Yakalanırsak Ruslar bize farklı davranacak. Çünkü biz İngiliziz. Hayatım için endişeleniyorum Ancak Ruslar bu savaşı başlattı onlarla mücadele etmek zorundayız” demişti.

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AİLESİNDEN SAVAŞ ESİRİ VURGUSU GELDİ

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Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) tarafından yayınlanan bir açıklamada, Pinner'ın ailesi kendisini kaçıranlara uluslararası kurallara göre ona bir savaş esiri muamelesi yapmaları çağrısında bulundu. Pinner’in paralı bir asker olmadığını ve ülkesinde üst düzey görevlerde yer aldığını dile getiren aile, “Shaun, İngiliz Ordusu içinde Kraliyet Angliyen Alayı'nda uzun yıllar hizmet veren saygın bir askerdi. Kuzey İrlanda ve Bosna'da Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok cephede görev yaptı. 2018'de Shaun, Ukrayna ordusundaki önceki deneyimini ve eğitimini kullanmak için Ukrayna'ya taşınmaya karar verdi. Onun bir gönüllü veya paralı asker olmadığını, ancak Ukrayna mevzuatına uygun olarak resmi olarak Ukrayna Ordusu ile hizmet ettiğini açıkça belirtmek isteriz.” dedi.

Rus askerleri tarafından esir düşen bir diğer İngiliz askeri Aiden Aslin’in ailesiyle de temas halinde olduklarını belirten Pinner ailesi, “Ailemiz şu anda, Cenevre Sözleşmesine göre savaş esiri olarak haklarının korunmasını sağlamak için Rus Ordusu tarafından alıkonulan Aiden Aslin'in ailesiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı ile çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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