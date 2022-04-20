Kahraman savcı gerçekleri ortaya çıkardı! 32 yıl boş yere hapis yatmış

Yıllar önce, 1990 yılında San Francisco'da arkadaşı Felix Bastarrica'yı başından vurup öldürdüğü için tutuklanan Joaquin Ciria, otuz yıldan fazla bir süredir parmaklıklar ardındaydı. Cinayetten haksız yere mahkum edildiği ortaya çıkan Ciria, bir tanığın polisin kendisine yalan ifade vermesi için baskı yaptığını itiraf etmesinin ardından aklandı.

MİNNET DUYUYOR

Bölge savcısı Chesa Boudin, Joaquin Ciria’nın yalan tanık ifadesi ve polisin görevi kötüye kullanması sebebiyle bunca yıl hapis yattığını ancak artık aklandığını açıkladı. Yapılan basın açıklamasında Ciria, Savcı Boudin’e haksız mahkumiyetini düzeltme konusundan çalışma ve çabalarından dolayı duyduğu gurur ve minneti paylaştı.

BAŞKALARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Ciria’ya kaybettiği onca yılı geri veremeseler de, mahkeme bu adaletsizliği düzelttiği için müteşekkir olduğunu belirten Savcı Boudin, gecikmiş bu adaleti kutladı ve benzer yanlış mahkumiyetlerin de nihayete ermesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

18 aylık soruşturmanın ardından suçsuzluğu ortaya çıkan ve 32 yıl boyunca yok yere mahkum olan Joaquin Ciria aklandıktan sonra serbest bırakılmaya hazırlanıyor.



