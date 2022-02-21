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  4. “Ölüyorum” diye bağıran erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Cezası kesinleşti

“Ölüyorum” diye bağıran erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Cezası kesinleşti

21.02.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında erkek arkadaşının ölümü nedeniyle ikinci dereceden cinayetten hüküm giyen 29 yaşındaki model Melissa Turner’in cezası kesinleşti. 2 yılın sonunda mahkeme delilleri ve ifadeleri bir kez daha inceledi. Turner’in kendini savunmak için erkek arkadaşını bıçakladığını söylemesi cezadan kurtulması için yeterli olmadı. Turner, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“Ölüyorum” diye bağıran erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Cezası kesinleşti

İngiltere’de yaşanan bir cinayetin sır perdesi aralandı. Polisler 18 Ekim 2019 yılında kız arkadaşı Melissa Turner ile yaşadığı tartışmanın sonucunda 25 yaşındaki Matthew Trussler’ı evinde ölü bulmuştu. Yapılan incelemelerin sonucunda Turner, ertesi gün tutuklandı ve ikinci dereceden cinayetle suçladı. Duruşma sırasında jüri üyelerine, erkek arkadaşının uyuşturucu madde ve alkol nedeniyle sinir krizi geçirdiğini ve kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Kendisini savunmak için boğuşma sırasında erkek arkadaşını bıçakladığını itiraf eden Turner, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

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Olayın yaşadığı evin çevresinde oturan bir komşunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Melissa ve Matthew’un tartışma anları saniye saniye görülüyor. Çekilden görüntülerde Turner’ın bir bardağı kırdığı ve “Senden nefret ediyorum” diyerek bağırdığı görüldü. Sevgilisinin kendisine bağırdıktan sonra saldırdığını iddia eden Turner’ın erkek arkadaşının “Ölüyorum” sesine aldırmadan bıçaklamayı sürdürdüğü ifade edildi.

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Hillsborough polisi, Trussler'in olay yerinde öldüğünü açıkladı ve ilçenin Baş Tıbbi Müfettişi daha sonra kurbanın sağ ön kolunda savunma yarası olduğunu belirledi. Trussler'in ayrıca üst pazısında, orta göğsünde büyük bir kesik ve sağ omzunda küçük bir kesik ve sırtının ortasında büyük bir yara olduğu söylendi.

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İngiltere
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