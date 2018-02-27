MAGAZİN

Kahramanım kızım iyi ki annen oldum

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, Engin Akgün'le evliliğinden olan kızı Melisa'nın doğum gününü Instagram hesabında yayınladığı duygusal mesajla kutladı.

İşte o paylaşım...

Ceyda Düvenci'den kızına duygusal mesaj

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Düvenci'nin kızı Melisa 7 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
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İşte Ceyda Düvenci'nin duygularını yazdığı satırları: "Kahramanım... kızım... gücüne, kuvvetine, kudretine, gülüşüne, gözyaşına, kahkahana, şakalarına, huysuzluğuna, bağarışlarına, inadına, şarkına, türküne, sevgine, aşkına, adaletine, azmine hayran olduğum... yolun yolumdur... iyi ki annen oldum. İyi ki doğurdum... koynumun prensesi ne kadar çabuk geçti zaman... her yeni yaşında daha çok adım at, dimdik dur, daha bağımsız ol,daha sağlıklı ol... ve canım çocuğum her ne olursa olsun hep mutlu ol... iyi ki doğdun balköpüğüm... hayatın en sevdiğin melodilerin notalarıyla bezensin... "
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Anahtar Kelimeler:
ceyda düvenci Engin Akgün

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