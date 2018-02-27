Kahramanım kızım iyi ki annen oldum

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İşte Ceyda Düvenci'nin duygularını yazdığı satırları: "Kahramanım... kızım... gücüne, kuvvetine, kudretine, gülüşüne, gözyaşına, kahkahana, şakalarına, huysuzluğuna, bağarışlarına, inadına, şarkına, türküne, sevgine, aşkına, adaletine, azmine hayran olduğum... yolun yolumdur... iyi ki annen oldum. İyi ki doğurdum... koynumun prensesi ne kadar çabuk geçti zaman... her yeni yaşında daha çok adım at, dimdik dur, daha bağımsız ol,daha sağlıklı ol... ve canım çocuğum her ne olursa olsun hep mutlu ol... iyi ki doğdun balköpüğüm... hayatın en sevdiğin melodilerin notalarıyla bezensin... "