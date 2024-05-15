HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Emniyet'teki kriz sürerken çok konuşulacak iddia! Bürokratları, siyasileri ve gazetecileri de tek tek dinlemişler

Son dakika: Emniyet'teki kriz sürerken çok konuşulacak iddia! Bürokratları, siyasileri ve gazetecileri de tek tek dinlemişler

15.05.2024 12:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayhan Bora Kaplam soruşturması devam ederken gizli tanığın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konunun devamında Ankara'da bir emniyet müdürü iki müdür yardımcısı açığa alındı. Haklarında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını toplayarak brifing aldı, sürecin devamında bir iddia daha ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre aralarında üst düzey siyasi ve gazetecilerin olduğu 280 kişi teknik takibe alındı.

Türkiye, Ankara emniyetinde yaşananları konuşurken dün gece oldukça hareketli geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün bir açıklama yaparak "FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." dedi.

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gizli tanık olarak bulunan Serdar Sertçelik; Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül, Fahrettin Koca gibi siyasi isimlerin soruşturmaya eklenmesi için kendisine baskı yapıldığını iddia etmişti.

asa

EMNİYET KRİZİNDE SON PERDE! '280 KİŞİYİ DİNLEDİLER' İDDİASI

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek, aralarında üst düzey siyasetçilerin, bürokratların ve gazetecilerin de bulunduğu 280 kişinin bu şebeke tarafından teknik takibe alındığını ifade etti.

Serdar Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile aralarındaki konuşmaları kaydetmiş ve kendi sosyal medya hesabından bu kayıtları yayınlamıştı.

Hukuksuz şekilde dinlenen isimler arasında kamuoyunda bilinen davaların hakimi olan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, AK Partili vekil Eyüp Kadir İnan, DP'li Cemal Enginyurt gibi isimlerin olduğu iddia edildi.

Ankara'da hareketli saatler! Tek tek evleri arandı Ankara'da hareketli saatler! Tek tek evleri arandı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 emniyet personeline gözaltı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 emniyet personeline gözaltı

Eyyüp Kadir İnan, az önce bir paylaşım yaparak 'Biz buradayız! Dimdik, sapasağlam ayaktayız. Dava burada ve inşallah yarın da burada olacak' ifadelerini kullandı.

szas


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Gözler Erdoğan'ın konuşmasındaydı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da" dedi, 'Hesap sorulacak' mesajı verdiSon dakika | Gözler Erdoğan'ın konuşmasındaydı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da" dedi, 'Hesap sorulacak' mesajı verdi
Yeni Emniyet kararnamesi yolda!Yeni Emniyet kararnamesi yolda!
Bakan Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması! Bakan Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Ankara son dakika emniyet Ayhan Bora Kaplan
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Dizi ve filmlerden tanınan kadın oyuncu da yakalandı

Dizi ve filmlerden tanınan kadın oyuncu da yakalandı

Yerlikaya'dan zehir zemberek sözler: Tuzakları yerle bir edeceğiz

Yerlikaya'dan zehir zemberek sözler: Tuzakları yerle bir edeceğiz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.