Son dakika: Emniyet'teki kriz sürerken çok konuşulacak iddia! Bürokratları, siyasileri ve gazetecileri de tek tek dinlemişler

Türkiye, Ankara emniyetinde yaşananları konuşurken dün gece oldukça hareketli geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün bir açıklama yaparak "FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." dedi.

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gizli tanık olarak bulunan Serdar Sertçelik; Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül, Fahrettin Koca gibi siyasi isimlerin soruşturmaya eklenmesi için kendisine baskı yapıldığını iddia etmişti.

EMNİYET KRİZİNDE SON PERDE! '280 KİŞİYİ DİNLEDİLER' İDDİASI

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek, aralarında üst düzey siyasetçilerin, bürokratların ve gazetecilerin de bulunduğu 280 kişinin bu şebeke tarafından teknik takibe alındığını ifade etti.

Serdar Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile aralarındaki konuşmaları kaydetmiş ve kendi sosyal medya hesabından bu kayıtları yayınlamıştı.

Hukuksuz şekilde dinlenen isimler arasında kamuoyunda bilinen davaların hakimi olan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, AK Partili vekil Eyüp Kadir İnan, DP'li Cemal Enginyurt gibi isimlerin olduğu iddia edildi.

Eyyüp Kadir İnan, az önce bir paylaşım yaparak 'Biz buradayız! Dimdik, sapasağlam ayaktayız. Dava burada ve inşallah yarın da burada olacak' ifadelerini kullandı.







