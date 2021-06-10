Kahramanmaraş’ın gizemli cenneti Yeşilgöz’e yerli ve yabancı turistler akın etti

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz Mesire Alanı, ziyaretçileriyle buluştu. Doğal güzelliğiyle ziyaretçisini kendisine hayran bırakan Yeşilgöz'de, yorgunluklarını atmak, doğayla baş başa vakit geçirmek için bölgeye gelenler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Tekir Mahallesi Muhtarı Ali Akkoyun, bu yıl Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Yeşilgöz Mesire Alanı'nda, eksikliği hissedilen sosyal donatıların yapılmasıyla daha fazla ziyaretçi beklendiğini aktararak, "Burası, Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti olarak bilinen Yeşilgöz Mesire Alanı. Yeşilgöz, doğasıyla, havasıyla, suyuyla, rengiyle bölgemizin bir değeridir. Yeşilgöz'ün suyunun rengi Allah vergisi. Öyle güzel ki, suya baktığın zaman huzur buluyorsun. Gizemine de gelince, daha önce dalgıçlar buraya geldi ve dibi bulunamadı hatta derinliklerde çok büyük ağaçlar olduğu söylenmekte. Aynı zamanda suyu da çok soğuk" dedi.

Ziyaretçilerden Emrullah Bolat, Yeşilgöz'ün görülmesi gereken doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Büyüklerinden Yeşilgöz ile birçok hikaye dinlediğini belirten Bolat, "Yeşilgöz çok güzel ve çok da derin bir yer. Dalgıçlar geldi ama dibini bulamadı. Büyüklerimizin anlattığına göre Döngel Mağaralarından attıkları saman Yeşilgöz'den çıkmış. Zaten suyu da aşağıdan çıkıyor. Suyunun rengi yeşillikler çıktığında yeşil oluyor ama kışın mavi olur" diye konuştu.