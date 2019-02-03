Kahramanmaraş'ta büyük skandal! 100 yıl sonra ilk kez görülmüştü

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HABER  | 03.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 100 yıl sonra ilk kez görülen Anadolu yaban keçisini kaçak olarak avlayan 2 şahsa, 23 bin lira idari para ve tazminat cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ta büyük skandal! 100 yıl sonra ilk kez görülmüştü

Anadolu yaban keçisi, Elbistan’da 100 yıl aradan sonra ilk kez görülüyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Karahasanuşağı Jandarma Karakolu ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri ile fahri av müfettişleri, Karahasanuşağı Mahallesi kırsalında soyları tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması kesinlikle yasak olan Anadolu yaban keçisi avlandığını tespit etti. Araştırmalarını genişleten jandarma ve av koruma ekipleri, 2 şahsı, Anadolu yaban keçisine ait parçalanmış et, 5 adet keklikle birlikte yakaladı. Söz konusu şahısların kaçak avda kullandıkları 2 tüfeğe de el konuldu. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 23 bin lira TL tazminat ve idari para cezası kesildi.

Kaçak avda yakalanan tüfeklerin mülkiyeti kamuya geçirilirken bu tür kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet de ruhsatız tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişekle birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan yaban keçisi

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