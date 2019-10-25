Kahreden kaza! Trafik kurallarına uymayınca canlarından oldular

Tekkeköy ilçesinde Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün akşam saat 20.00 sıralarında, bir yakınlarının cenazesinin mevlidinden dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yolun refüjünde bariyer bulunmayan kısmından karşıya geçmek istedi. Bu sırada Samsun'dan Ordu'ya giden Şahin Köse yönetimindeki otomobil, iki kadına çarptı.
BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Münevver Anayol 'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Asibe Karaman ise ilk müdahalesi sonrasında hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
İki kadının cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi. (DHA)
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