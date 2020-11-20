Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

Kaza, Orhangazi ilçesi İznik Yolu Mezbahane Köprüsü yakınlarından meydana geldi. Orhangazi’den İznik’e giden Bilal Turan yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mahmut Ö. yönetimindeki traktör taşıyan TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, İpek A. yönetimindeki otomobile çarparak, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın altında kalan Bilal Turan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altıntaş’ın otomobilinde bulunan 2 çocuk ise tedbir amaçlı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ACI HABERİ ALAN AĞABEY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Turan’ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Turan’ın ağabeyi Yunus Turan gözyaşlarına boğuldu.

TIR şoförü Mahmut Ö.'nin polis verdiği ilk ifadesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak üzerine geldiğini, kaçmaya çalıştığını fakat çarpışmaktan kurtulamadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA





