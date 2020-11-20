HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

20.11.2020 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Bilal Turan yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp gelen Turan’ın ağabeyi Yunus Turan, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Orhangazi ilçesi İznik Yolu Mezbahane Köprüsü yakınlarından meydana geldi. Orhangazi’den İznik’e giden Bilal Turan yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mahmut Ö. yönetimindeki traktör taşıyan TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, İpek A. yönetimindeki otomobile çarparak, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın altında kalan Bilal Turan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altıntaş’ın otomobilinde bulunan 2 çocuk ise tedbir amaçlı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ACI HABERİ ALAN AĞABEY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Turan’ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Turan’ın ağabeyi Yunus Turan gözyaşlarına boğuldu.

f9beaf967a1504c609389e3e50728c35

fbc05d01e1f68e1a3fe431ff04709e96

TIR şoförü Mahmut Ö.'nin polis verdiği ilk ifadesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak üzerine geldiğini, kaçmaya çalıştığını fakat çarpışmaktan kurtulamadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Çocuklarının gözleri önünde dövüldü: Öleceğimi zannettimÇocuklarının gözleri önünde dövüldü: Öleceğimi zannettim
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

Trafikte dehşet anları! Çocuklarının gözleri önünde dövüldü

Çocuklarının gözleri önünde dövüldü: Öleceğimi zannettim

Sağlık Bakanlığı güncelledi! Koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi

MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi

Bakan Pekcan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Pekcan'ın acı günü!

İstanbul'da toplu taşımaya koronavirüs kısıtlaması düzenlemesi

İstanbullular dikkat! Sefer saatleri değişti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.