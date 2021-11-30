Kahreden olay! Cansız bedeni 2 kilometre ötede bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karabörk köyünden Görele istikametine seyir halinde bulunan Kadem Karaman idaresindeki kamyonet Çöcen mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarında askıda kaldı.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ YARALI OLARAK KURTULDU

Araçtan sürücünün eşi Kezban Karaman yaralı olarak çıkarken, sürücü Kadem Karaman ise bulunamadı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından yaralı Kezban Karaman, Görele Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, kayıp Kadem Karaman’ı ise AKUT, AFAD VE Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Sabah saatlerinde ise köylüler tarafından kaza yerinden 2 kilometre mesafede Kadem Karaman’ın dere içerisinde cesedine ulaşıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

