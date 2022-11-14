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'Kahvaltıda ne yesem?' diye soranlar için parmak ısırtan tarifler! İşte 14 Kasım kahvaltı menüsü

14.11.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kahvaltıda ne yesem?' diye sormak neredeyse rutin haline geldi. Sizler için 'Kahvaltıda ne yesem?' serimizle bu soruna yanıt bulduk. Hazırladığımız menü tarifine göz atabilir ve beğendiklerinizi hazırlayabilirsiniz. İşte 14 Kasım yemek menüsü...

'Kahvaltıda ne yesem?' diye soranlar için parmak ısırtan tarifler! İşte 14 Kasım kahvaltı menüsü

'Kahvaltıda ne yesem?' sorusuna yanıt bulmak sıkıcı olabiliyor. Haberimizde parmak ısırtan kahvaltı tariflerine yer verdik. İşte 14 Kasım kahvaltı menüsü...

KAYGANA

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kaygana un, süt, maydanozun karışımıyla hazırlanır. Krepe benzeyen bu tarifin içerinde soğan da bulunur.

Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti: Kaygana tarifi Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti: Kaygana tarifi

YALANCI BOYOZ

İzmir'in popüler tatlarından biri olan boyozu evinizde kolaylıkla hazırlayın. Bu tarif size çıtır çıtır bir boyoz yaptıracak! Yapımı biraz meşakatli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli...

Çıtır çıtır olacak yalancı boyoz tarifi! Boyoz nasıl yapılır? Çıtır çıtır olacak yalancı boyoz tarifi! Boyoz nasıl yapılır?

DOMATES TAVA

Adı üstünde domates ile hazırlanan bu tarif çayla beraber harika gidiyor. Zeytinyağı, domates ve birçok baharatın karıştırılmasıyla hazılanan oldukça oratik bir tarif.

Favori kahvaltılığınız olacak: Domates tava tarifi Favori kahvaltılığınız olacak: Domates tava tarifi


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kaygana tarifi kahvaltı boyoz

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