'Kahvaltıda ne yesem?' diye soranlar için parmak ısırtan tarifler! İşte 14 Kasım kahvaltı menüsü

'Kahvaltıda ne yesem?' sorusuna yanıt bulmak sıkıcı olabiliyor. Haberimizde parmak ısırtan kahvaltı tariflerine yer verdik. İşte 14 Kasım kahvaltı menüsü...

KAYGANA

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kaygana un, süt, maydanozun karışımıyla hazırlanır. Krepe benzeyen bu tarifin içerinde soğan da bulunur.

YALANCI BOYOZ

İzmir'in popüler tatlarından biri olan boyozu evinizde kolaylıkla hazırlayın. Bu tarif size çıtır çıtır bir boyoz yaptıracak! Yapımı biraz meşakatli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli...

DOMATES TAVA

Adı üstünde domates ile hazırlanan bu tarif çayla beraber harika gidiyor. Zeytinyağı, domates ve birçok baharatın karıştırılmasıyla hazılanan oldukça oratik bir tarif.



