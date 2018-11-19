Kahvaltıda simit poğaça yiyenlere kötü haber!

Yapılan bilimsel araştırmalar, karbonhidrat ve şeker tüketiminin beyin sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Özellikle çocuk yaşlarda tüketilen bu gıdalar, dikkat eksikliğine neden olabiliyor.

Sabahın erken saatlerinde tüketilen simit, poğaça gibi yiyecekler, beyne kilo alma sinyallerini iletir, vücut ise alınan bu sinyalleri organlara aktarır. Düzenli olarak bu şekilde yapılan kahvaltı yılda alınması gereken yağ oranının sadece 6 ayda vücuda girmesine neden olur. Aynı zamanda bu şekilde beslenme gün boyu yorgun ve strese sebep olabilir.

Her sabah simit veya poğaça yediğinizde;

Kan şekerini ani olarak yükseltir.

Şeker hastalığına davetiye çıkarabilir.

Kan şekerini aniden yükseltip düşüreceği için kısa sürede acıkmanıza neden olur.

Bağışıklık sistemini zedeler.

Mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Sindirim sistemini olumsuz yönde etkiler. Sindirimi yavaşlatır ve kabızlığa neden olur.

Vücut, gerekli olan enerjiyi proteinlerden almaya başlar Bunun sonucunda kaslarda erime meydana gelebilir.

Sağlıklı bir vücut için kahvaltıyı en az karbonhidrat tüketerek sonlandırmalısınız. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda sebze ve protein ağırlıklı beslenmek sağlığınız için son derece doğru bir tercih olacaktır.

