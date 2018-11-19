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Kahvaltıda simit poğaça yiyenlere kötü haber!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

Sabahları kahvaltı yapmaya vakti olmayanların tercihi genelde hazır ve hızlı ulaşabileceği yiyecekleri seçmek oluyor. Güne simit ya da poğaça gibi yiyeceklerle başlayarak aslında sağlığımızı kendi ellerimizle tehlikeye atıyoruz. Bağışıklık sisteminizi çökertmemek için kahvaltı menüsünü tekrar gözden geçirmelisiniz.

Kahvaltıda simit poğaça yiyenlere kötü haber!

Yapılan bilimsel araştırmalar, karbonhidrat ve şeker tüketiminin beyin sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Özellikle çocuk yaşlarda tüketilen bu gıdalar, dikkat eksikliğine neden olabiliyor.

poğaça

Sabahın erken saatlerinde tüketilen simit, poğaça gibi yiyecekler, beyne kilo alma sinyallerini iletir, vücut ise alınan bu sinyalleri organlara aktarır. Düzenli olarak bu şekilde yapılan kahvaltı yılda alınması gereken yağ oranının sadece 6 ayda vücuda girmesine neden olur. Aynı zamanda bu şekilde beslenme gün boyu yorgun ve strese sebep olabilir.

simit

Her sabah simit veya poğaça yediğinizde;

1

Kan şekerini ani olarak yükseltir.
Şeker hastalığına davetiye çıkarabilir.
Kan şekerini aniden yükseltip düşüreceği için kısa sürede acıkmanıza neden olur.

kan şekeri

Bağışıklık sistemini zedeler.
Mide rahatsızlıklarına yol açabilir.
Sindirim sistemini olumsuz yönde etkiler. Sindirimi yavaşlatır ve kabızlığa neden olur.

kabızlık

Vücut, gerekli olan enerjiyi proteinlerden almaya başlar Bunun sonucunda kaslarda erime meydana gelebilir.

Sağlıklı bir vücut için kahvaltıyı en az karbonhidrat tüketerek sonlandırmalısınız. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda sebze ve protein ağırlıklı beslenmek sağlığınız için son derece doğru bir tercih olacaktır.

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