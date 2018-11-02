Kuymak tarifi: Trabzon, Rize (Karadeniz) Artvin ve Iğdır usulü kuymak nasıl yapılır? (videolu anlatım)

Kimi zaman mıhlama da denen Kuymak Karadeniz bölgesine özgü bir yöresel yemektir. Son yıllarda özellikle zengin kahvaltılar veren restoranların menüsüne girerek ülke çapında popülerlik kazanmıştır. Erimiş peynirin uzayışı ile iştah kabartan kuymak Türk kahvaltısının ününü duyan turistlerin de büyük ilgisini çekmekte ve beğenisini almakta. Sadece mısır unu, tereyağı ile peynir ile yapılan kuymak özellikle peynir sevenler için en leziz yemeklerden biridir. Hemen hemen büyün Karadeniz illerinde popüler olan kuymak temelde peynirli mısır lapasıdır. Karadeniz’in farklı yörelerinde bazı değişikliklerle yapılmaktadır. Biz de sizlere Trabzon, Artvin, Iğdır ve Rize usulü kuymak tariflerini derledik. Kahvaltıcılar ve restoranlarda yapılan kuymak genellikle Trabzon usulü olan kaymaktır ki yazımıza bu tarifle devam ediyoruz. İşte dört ilimizden kuymak tarifleri... TRABZON USULÜ KUYMAK TARİFİ Trabzon usulü kuymak için gerekli olan malzemeler şunlar: Mısır unu (2 yemek kaşığı)

Su (2 su bardağı)

Tereyağı (2 yemek kaşığı)

İmansız peyniri veya telli peynir, çeçil peyniri, kaşar peyniri (2 bardak)

Tuz (1 tatlı kaşığı) Kuymak yapımı: Bu lezzetli yöresel yemeğin yapımına tavada 2 yemek kaşığı tereyağı eritmekle başlıyoruz.

Tereyağını eriyip rengi dönünce 2 yemek kaşığı mısır ununu ekleyin. Mısır ununun rengi değişip kokmaya başlayınca yavaş yavaş 2 su bardağı su ekleyerek pişirin. Unun topaklanmaması karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu arada tuz da ekleyebilirsiniz. Tarifimizde 1 tatlı kaşığı olarak belirttiğimiz miktarı damak tadınıza veya koyacağınız peynirin tuzluluk oranına göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak imansız peyniri veya telli peynir, çeçil peyniri ve kaşar peyniri ya da bunlardan oluşan 2 bardak peynir karışımını ekleyin. İsterseniz sadece telli veya çeçil peynir de kullanabilirsiniz. Peynir eriyip yağ yüzeye çıkınca altını kapatıp sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Kuymağı yaparken mümkünse Trabzon tereyağı kullanırsanız ve Trabzon ekmeği ile servis edebilirseniz daha güzel bir lezzet yakalayabilirsiniz. Afiyet olsun. ARTVİN USULÜ KUYMAK TARİFİ (ARTVİN MIHLAMASI) Artvin usulü kuymağın farkı kuymak ile yapılmasıdır. Artvin usulü kuymak tarifine tavaya kaymak (mümkünse Artvin kaymağı) koyarak başlıyoruz. Kaymağın yanmasının ardından tavaya ağır ağır mısır unu ilave edin. Mısır ununu kaymak ile kavurup azar azar ılık su ilave edin.

Unu kavurup yağı çıkınca sıcak sıcak servis edebilirsiniz. RİZE USULÜ KUYMAK TARİFİ Rize usülü kuymak tarifinin farkı ise yağım aşamasında soğuk su yerine kaynak su kullanılmasıdır. Normal kuymak tarifinde olduğu gibi önce genişçe bir tavada tereyağı eritiyorsunuz. Mısır ununu ekleyip tereyağı ile karıştırarak kavuruyorsununuz. Mısır unu kendine has kokusunu verince ve rengi pembeleşince tavaya kaynar su ekleyin. Yağı üste çıkınca telli peynir ekleyip kısa bir süre hızlıca karıştırın. Peynir eriyip yağı çıkınca sıcak sıcak ekmekleriyle bekleyen misafirlerinize servis edin. IĞDIR USULÜ KUYMAK TARİFİ Iğdır usulünün diğer kuymak tariflerinden çok daha farklıdır. Tarifte zerdeçal (sarıkök) ve kepleme kullanılır. Iğdır usulü kuymak tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar: 2 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve kaşığı zerdeçal

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

250 gr kepleme

Su Yapımı: Kuymağın pişirilmesine başlamadan önce bir kapta 3 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz ve suyu karıştırın. Ardından diğer kuymak tariflerindeki gibi pişirmeye 2 yemek kaşığının eritilmesi işle başlıyoruz. Yağ eriyince 1 kahve kaşığı zerdeçal ekleyin. Üstüne un su karışımını ağır ğaır dökerek ilave edin. Un su karışımını yavş yavaş dökün ama hızlı karıştırın.