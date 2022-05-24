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Kahvaltıda vazgeçilmeziniz olacak! Leziz Acuka Tarifi

24.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltılarınızı daha lezzetli yapmak için klasik tatların yanına ekstra lezzetler ekleyebilirsiniz. Çocukluğumuzu hatırlatan bir tat olan acuka ezmesi kahvaltıların vazgeçilmez ezmelerinden. Acuka ezmenizi marketlerden alabilirsiniz ancak evde yaptığınızın acukanın tadını dışarıdan aldığınız acukada bulamayacağınıza eminiz. Evde kolayca acuka ezmenizi yapabilirsiniz.

Kahvaltıda vazgeçilmeziniz olacak! Leziz Acuka Tarifi

Kahvaltı yaparken çeşitli ezmeler yemeyi seviyorsanız bu ezme tarifi tam size göre! Acuka ezmesi Türk kahvaltılarında sıklıkla kullanılıyor. Dışarıda yapılan kahvaltılarda yediğiniz çok lezzetli ezme büyük ihtimalle acuka ezmesidir. Acukanın tarifini öğrenerek evde kolayca yapabilirsiniz. Acukanın tüm malzemeleri her evde bulunabilecek malzemelerden. Acukayı çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Sıcacık ekmekle yiyeceğiniz acuka tarifi hem sizin hem de sevdiklerinizin gönlünü şenlendirecek.

ACUKA TARİFİ

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı galeta unu (Ekmek içi de olur)
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • Tuz

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırınız. Yaptığınız acuka ezmesini dolapta uzun süre saklayabilirsiniz.

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