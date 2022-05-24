Kahvaltıda vazgeçilmeziniz olacak! Leziz Acuka Tarifi

Kahvaltı yaparken çeşitli ezmeler yemeyi seviyorsanız bu ezme tarifi tam size göre! Acuka ezmesi Türk kahvaltılarında sıklıkla kullanılıyor. Dışarıda yapılan kahvaltılarda yediğiniz çok lezzetli ezme büyük ihtimalle acuka ezmesidir. Acukanın tarifini öğrenerek evde kolayca yapabilirsiniz. Acukanın tüm malzemeleri her evde bulunabilecek malzemelerden. Acukayı çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Sıcacık ekmekle yiyeceğiniz acuka tarifi hem sizin hem de sevdiklerinizin gönlünü şenlendirecek.

ACUKA TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı galeta unu (Ekmek içi de olur)

3 diş sarımsak

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırınız. Yaptığınız acuka ezmesini dolapta uzun süre saklayabilirsiniz.



