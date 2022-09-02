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Kahvaltıların gözdesi olacak: İncir reçeli tarifi! İncir reçeli nasıl yapılır?

02.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tazecik incirler yenmeye başlandı. İncir meyvesini severler bu lezzeti her mevsime taşımak istiyorlar. İncirin meyvesinden bile lezzetli olan incir reçeli kaçınılmaz bir fırsat. Oldukça kolay yapılan bu reçeli mutlaka denemeniz gerekiyor. İncir reçeli nasıl yapılır? merak ediyorsanız aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

Kahvaltıların gözdesi olacak: İncir reçeli tarifi! İncir reçeli nasıl yapılır?

Yıl boyunca yavaş yavaş olgunlaşan incirler yenmeye başlandı. Oldukça lezzetli olan incirler tatlılara oldukça yakışıyor. İncir reçelinin ünü de filmlere dahi konu oluyor. Daha önce incir reçelini yapmayı denemediyseniz veya istediğiniz kıvamı elde edemediyseniz bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Kahvaltılarınızın favorisi olacak bu reçel en kısa zamanda bitecek.

İNCİR REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram yeşil incir
1 kilogram toz şeker
1 adet limon suyu
1 adet çubuk tarçın
5 adet karanfil
2 su bardağı su

Yapılışı

  • Yıkayıp, kabuğunu soyduğunuz incirleri hafif yumuşayana kadar haşlayın.
  • Haşlanan incirleri süzün ve tek tek sıkarak acı suyunu çıkarın.
  • Acı suyunu çıkardığınız incirleri tencereye dizin. Karanfilleri ve çubuk tarçını incirlerin arasına yerleştirin.
  • Toz şekeri ekleyin ve incirlerin suyunu bırakması için oda sıcaklığında ağzı kapalı bir tencerede 4 saat kadar bekletin.
  • Toz şeker ile bekleyen ve suyunu salan incirlere 2 su bardağı suyu azar azar ekledikten sonra kısık ateşte, incirlerin dağılmaması için fazla karıştırmadan pişirin.
  • Kaynayan reçelin kıvamını aralarda kontrol ederek yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.
  • Limon suyunu ekleyin, pişirme işlemini 10 dakika daha devam ettirdikten sonra reçeli ocaktan alın.
  • Oda sıcaklığında beklettiğiniz ılınan reçeli kavanozlara doldurun, tamamen soğuduktan sonra kapaklarını kapatarak muhafaza edin.

AFİYET OLSUN!


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