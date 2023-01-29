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Kahvaltıların vazgeçilmezi akıtma tarifi! Akıtma (Krep) nasıl yapılır?

29.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda yenecek pratik ama lezzetli bir alternatif düşünenlerin vazgeçilmezi olan akıtma tarifi en çok aratılan tarifler arasında bulunuyor. Kolayca hazırlanan akıtmalar tüm gününüzün mutlu geçmesini sağlayabiliyor. Akıtma nasıl yapılır merak ediyorsanız bu pratik akıtma tarifini denemelisiniz.

Kahvaltıların vazgeçilmezi akıtma tarifi! Akıtma (Krep) nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 117kal

Akıtma güne güzel bir başlangıç yapmanızı sağlayacak en doğru tercih! Hem tatlılar hem de tuzlularla uyum sağlayan akıtma kahvaltınızı ziyafete çevirecek. Tadına doyum olmayan akıtmaları mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • Akıtma harcı için:
  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı süt (400 ml)
  • 1,5 su bardağı un (yaklaşık 180 g)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz (arzuya göre)
  • 1/2 tatlı kaşığı şeker (arzuya göre)
  • Pişirmek için
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

TARİF

  • Yumurta, süt ve unu geniş bir kase içerisine koyarak çırpmaya başlayın.
  • Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin.
  • Sıvı yağı da ekleyerek tekrar çırpın. Akışkanlığını koruyan ama hafif kıvam tutan bir harç olmalı. Bu aşamada damak zevkinize göre tuzlu veya tatlı olarak hazırlamak isterseniz şeker veya tuz katın. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz.
  • Tavanızı iyice ısıtın. Sıvı yağdan bir miktar ekleyip bir peçete yardımı ile hafif yağlayın ve bir kepçe akıtma harcını ekleyerek tavayı sallayarak iyice yayın.
  • Orta-yüksek ateşte pişirirken kenarları ve üstü hafifçe kuruyana kadar pişirin. Yaklaşık 40-50 saniye sürecektir.
  • Daha fazla kurumasına izin vermeden ters çevirin, bir 30-40 saniye de bu şekilde pişirin. Ardından ocaktan alın.
  • Tüm harç bitene dek tavayı hafifçe yağlayarak pişirmeye devam edin. Sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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