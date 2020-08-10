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Kahvaltılık smoothie tarifleri: Tam 6 çeşit! Bakın favoriniz hangisi olacak

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güne protein dolu sağlıklı kahvaltılık smoothie tarifleriyle başlamaya ne dersiniz? Bakalım sizin için hazırladığımız doyurucu, iç ferahlatan bu lezzetlerden hangisi favoriniz olacak?

Kahvaltılık smoothie tarifleri: Tam 6 çeşit! Bakın favoriniz hangisi olacak

En sevdiğiniz meyveleri 5 dakikada hazırlayabileceğiniz smoothie tariflerinde kullanabileceğiniz bir liste hazırladık. Gelin kahvaltılık smoothie tariflerine bakalım.

KAHVALTILIK SMOOTHIE TARİFLERİ

Hem doyurucu olsun, hem kilo aldırmasın hem de sağlıklı olsun diyorsanız doğru yerdesiniz. İşte sizi öğle yemeğine kadar tok tutacak kahvaltılık smoothie tarifleri...

KAHVALTILIK MUZLU VE ÇİLEKLİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 orta boy dondurulmuş muz
  • 1 su bardağı dondurulmuş çilek
  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • ¼ fincan vanilya protein tozu
  • 1 çorba kaşığı fıstık ezmesi
  • 1 su bardağı sade şekersiz badem sütü ya da normal süt

YAPILIŞI

Her şeyi yüksek hızlı bir karıştırıcıya yerleştirin. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Hemen servis yapın.

KAHVALTILIK ÇİLEKLİ SMOOTHIE

  • 1,5 su bardağı tamamen dondurulmuş çilek
  • 1/2 su bardağı dondurulmuş dilimlenmiş muz
  • 1/3 su bardağı yağsız yoğurt
  • 1 su bardağı şekersiz badem sütü

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri yüksek hızlı bir karıştırıcıya koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Tercihe bağlı olarak sütü artırabilirsiniz.

KAHVALTILIK ÇİKOLATALI FISTIK EZMELİ SMOOTHIE

  • 2 su bardağı dilimlenmiş dondurulmuş muz
  • 3 yemek kaşığı doğal kremalı fıstık ezmesi
  • 1/4 su bardağı kakao tozu
  • 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
  • 1 su bardağı badem sütü

YAPILIŞI

Dondurulmuş muzları dondurucudan çıkarın ve yüksek hızlı bir karıştırıcıya yerleştirin. Sonra, kalan malzemeleri blendere ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Smoothie çok kalınsa, smoothie istenen kıvama gelene kadar süt ekleyebilirsiniz.

KAHVALTILIK ÇİLEKLİ ANANASLI SMOOTHIE

  • 1,5 su bardağı dondurulmuş ananas parçaları
  • 1,5 su bardağı donmuş çilek
  • 1/2 su bardağı vanilyalı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü
  • 1,5 su bardağı şekersiz badem sütü veya normal süt

YAPILIŞI

Çilekli ananaslı smoothie'niz için tüm malzemeleri yüksek hızda blenderdan geçirin. Pürüzsüz olana kadar yüksek devirde karıştırın. Meyvenizin ne kadar donmuş olduğuna bağlı olarak, daha fazla badem sütü eklemeniz gerekebilir. Ekstra ananas dilimleriyle servis yapın.

KAHVALTILIK ZENCEFİLLİ ANANASLI SMOOTHIE

  • 1 su bardağı donmuş ananas
  • 1 tatlı kaşığı keten tohumu unu
  • 1/2 orta boy muz, donmuş
  • 1/4 su bardağı yağsız yoğurt
  • 2 çay kaşığı taze zencefil, rendelenmiş
  • 1 su bardağı portakal suyu

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun. Pürüzsüz olana kadar karıştırın ve tadını çıkarın!

KAHVALTILIK MANGO SMOOTHIE

  • 2 su bardağı dondurulmuş dilimlenmiş çilek
  • 1 1/2 su bardağı donmuş mango parçaları
  • 1/2 su bardağı doğranmış havuç veya bebek havuç
  • 1 1/2 su bardağı şekersiz badem sütü veya tercihe göre süt
  • 1 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu veya 1/4 fincan taze sıkılmış portakal suyu - portakal suyu kullanıyorsanız badem sütü miktarını 1 1/4 fincana düşürün.

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri blenderinize koyun Pürüzsüz olana kadar karıştırIN. Hemen keyfini çıkarın.

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