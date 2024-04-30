Kahvaltılık sos tarifi: Kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Kahvaltılık sos tarifi için gerekli tüm malzemelerin listesini ve uygulamanız gereken tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz kişi sayısına göre daha fazla miktarda malzeme de kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.

MALZEMELER 1 kilo domates

2 diş sarımsak

4 kapya biber

6 sivri biber

Yarım demet maydanoz

4 yemek kaşığı elma sirkesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı kaya tuzu

TARİF Domatesleri soyup robottan geçirin ve bir tencereye alın.

Domatesler pişerken biberleri ve sarımsakları robotta çekin.

Domatesler suyunu çekince biberleri ekleyin.

Diğer malzemeleri de tencereye ekleyin ve kavanozlara sıcakken bölüştürün.







