Kahvaltılık sos tarifi: Kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Kahvaltılardan hoşlananlardansanız sofraya çeşit çeşit kahvaltılıklar koymak isteyebilirsiniz. Tam da bu sofralar için harika bir kahvaltılık sos tarifimiz var. Bu kahvaltılık sos tarifini çok sevecek, ekmek banmaya doyamayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.
Kahvaltılık sos tarifi için gerekli tüm malzemelerin listesini ve uygulamanız gereken tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz kişi sayısına göre daha fazla miktarda malzeme de kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.
MALZEMELER
1 kilo domates
2 diş sarımsak
4 kapya biber
6 sivri biber
Yarım demet maydanoz
4 yemek kaşığı elma sirkesi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı kaya tuzu
TARİF
Domatesleri soyup robottan geçirin ve bir tencereye alın.
Domatesler pişerken biberleri ve sarımsakları robotta çekin.
Domatesler suyunu çekince biberleri ekleyin.
Diğer malzemeleri de tencereye ekleyin ve kavanozlara sıcakken bölüştürün.
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