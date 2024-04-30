YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Kahvaltı Tarifleri
    4. Kahvaltılık sos tarifi: Kahvaltılık sos nasıl yapılır?

    Kahvaltılık sos tarifi: Kahvaltılık sos nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 20:40
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kahvaltılardan hoşlananlardansanız sofraya çeşit çeşit kahvaltılıklar koymak isteyebilirsiniz. Tam da bu sofralar için harika bir kahvaltılık sos tarifimiz var. Bu kahvaltılık sos tarifini çok sevecek, ekmek banmaya doyamayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kavanoz 2
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 280kal

    Kahvaltılık sos tarifi için gerekli tüm malzemelerin listesini ve uygulamanız gereken tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz kişi sayısına göre daha fazla miktarda malzeme de kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.

    MALZEMELER

    • 1 kilo domates
    • 2 diş sarımsak
    • 4 kapya biber
    • 6 sivri biber
    • Yarım demet maydanoz
    • 4 yemek kaşığı elma sirkesi
    • Yarım çay bardağı zeytinyağı
    • Yarım çay kaşığı kaya tuzu

    TARİF

    • Domatesleri soyup robottan geçirin ve bir tencereye alın.
    • Domatesler pişerken biberleri ve sarımsakları robotta çekin.
    • Domatesler suyunu çekince biberleri ekleyin.
    • Diğer malzemeleri de tencereye ekleyin ve kavanozlara sıcakken bölüştürün.


    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?
    Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?
    Milkshake tarifi: Milkshake nasıl yapılır?Milkshake tarifi: Milkshake nasıl yapılır?
    Anahtar Kelimeler:
    kahvaltılık sos tarifi
    En Çok Okunan Haberler
    Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 1 Mayıs'a damga vurdu

    Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 1 Mayıs'a damga vurdu

    Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

    Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

    Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

    Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

    Devir teslim töreninde 'kahkaha öncesi sessizlik'

    Devir teslim töreninde 'kahkaha öncesi sessizlik'

    1 Mayıs'ı canlı yayında takip ederken duyduğu talimat çileden çıkarttı

    1 Mayıs'ı canlı yayında takip ederken duyduğu talimat çileden çıkarttı

    Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

    Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.