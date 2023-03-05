Kahvaltının vazgeçilmezi soğanlı menemen tarifi! Soğanlı menemen nasıl yapılır?

Menemen sıcacık ekmekle enfes bir uyum sağlayan kahvaltılıklardan. Bol domates ve biberle hazırlanan menemenin temel malzemelerinin arasına soğan da girdiğinde lezzeti ikiye katlanıyor. Soğanlı menemeni daha önce denemeyenler bu lezzete şaşırıyor.

MALZEMELER 1/2 adet soğan

4 adet sivri biber

1 adet kapya biber

4 adet domates

1 dal taze soğan

4 adet yumurta

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

TARİF Zeytinyağını yapışmaz tabanlı, derince bir tavaya alın ve ince ince doğradığınız kuru soğanı pembeleşene dek kavurun.

Ardından sivri biberleri ve kapya biberleri ekleyin ve kavurma işlemini sürdürün.

Biberler solmaya başlayınca doğradığınız domatesleri de ekleyin ve kapağını kapatıp, domatesler iyice yumuşayana dek pişirin, yaklaşık 10 dakika yeterli olacaktır.

Son olarak incecik doğradığınız taze soğanı da ekleyin ve soğanların rengi solunca yumurtaları kırıp karıştırın.

AFİYET OLSUN!

