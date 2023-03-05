Kahvaltının vazgeçilmezi soğanlı menemen tarifi! Soğanlı menemen nasıl yapılır?

Kahvaltıda ne yapılır diye düşünüldüğünde ilk akla gelen tarifler arasında yer alan menemen sevilerek tüketiliyor. Soğanlı ve soğansız tartışmaları sosyal medyada oldukça gündem olan menemenin bu tarifi soğanla hazırlansa da kendi zevkinize göre malzemeleri değiştirmeniz mümkün. Tam kıvamında soğanlı menemen tarifinasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.
Menemen sıcacık ekmekle enfes bir uyum sağlayan kahvaltılıklardan. Bol domates ve biberle hazırlanan menemenin temel malzemelerinin arasına soğan da girdiğinde lezzeti ikiye katlanıyor. Soğanlı menemeni daha önce denemeyenler bu lezzete şaşırıyor.
MALZEMELER
1/2 adet soğan
4 adet sivri biber
1 adet kapya biber
4 adet domates
1 dal taze soğan
4 adet yumurta
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
TARİF
Zeytinyağını yapışmaz tabanlı, derince bir tavaya alın ve ince ince doğradığınız kuru soğanı pembeleşene dek kavurun.
Ardından sivri biberleri ve kapya biberleri ekleyin ve kavurma işlemini sürdürün.
Biberler solmaya başlayınca doğradığınız domatesleri de ekleyin ve kapağını kapatıp, domatesler iyice yumuşayana dek pişirin, yaklaşık 10 dakika yeterli olacaktır.
Son olarak incecik doğradığınız taze soğanı da ekleyin ve soğanların rengi solunca yumurtaları kırıp karıştırın.
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