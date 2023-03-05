YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Kahvaltı Tarifleri
  4. Kahvaltının vazgeçilmezi soğanlı menemen tarifi! Soğanlı menemen nasıl yapılır?

Kahvaltının vazgeçilmezi soğanlı menemen tarifi! Soğanlı menemen nasıl yapılır?

05.03.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda ne yapılır diye düşünüldüğünde ilk akla gelen tarifler arasında yer alan menemen sevilerek tüketiliyor. Soğanlı ve soğansız tartışmaları sosyal medyada oldukça gündem olan menemenin bu tarifi soğanla hazırlansa da kendi zevkinize göre malzemeleri değiştirmeniz mümkün. Tam kıvamında soğanlı menemen tarifi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

Kahvaltının vazgeçilmezi soğanlı menemen tarifi! Soğanlı menemen nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 276kal

Menemen sıcacık ekmekle enfes bir uyum sağlayan kahvaltılıklardan. Bol domates ve biberle hazırlanan menemenin temel malzemelerinin arasına soğan da girdiğinde lezzeti ikiye katlanıyor. Soğanlı menemeni daha önce denemeyenler bu lezzete şaşırıyor.

MALZEMELER

  • 1/2 adet soğan
  • 4 adet sivri biber
  • 1 adet kapya biber
  • 4 adet domates
  • 1 dal taze soğan
  • 4 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Zeytinyağını yapışmaz tabanlı, derince bir tavaya alın ve ince ince doğradığınız kuru soğanı pembeleşene dek kavurun.
  • Ardından sivri biberleri ve kapya biberleri ekleyin ve kavurma işlemini sürdürün.
  • Biberler solmaya başlayınca doğradığınız domatesleri de ekleyin ve kapağını kapatıp, domatesler iyice yumuşayana dek pişirin, yaklaşık 10 dakika yeterli olacaktır.
  • Son olarak incecik doğradığınız taze soğanı da ekleyin ve soğanların rengi solunca yumurtaları kırıp karıştırın.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinim Mutfakta Ispanaklı kaygana tarifiGelinim Mutfakta Ispanaklı kaygana tarifi
Anahtar Kelimeler:
menemen tarifi soğanlı menemen tarifi Menemen kahvaltı nasıl yapılır kahvaltıda ne yapılır

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Yargı’da sular durulmuyor! Savcı Pars Mehmet Yılmaz Ak ile senarist arasında ne yaşandı?

Yargı’da sular durulmuyor! Savcı Pars Mehmet Yılmaz Ak ile senarist arasında ne yaşandı?

Sınırları yine zorladı! Transparan elbisesiyle sere serpe uzandı

Sınırları yine zorladı! Transparan elbisesiyle sere serpe uzandı

Rekor yardım toplamıştı! Hataylı Karsu'dan enkaz fotoğrafı...

Rekor yardım toplamıştı! Hataylı Karsu'dan enkaz fotoğrafı...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.