Güne daha dinç ve enerjik başlamak için benzersiz bir sandviç tarifi! Lezzetine aşık olacaksınız

Ünlü şair Cemal Süreya, “Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” dizeleriyle aslında bu öğünün günün içindeki önemini vurgulamıştır. Gün boyunca enerjinizin daha yüksek kalmasını istiyorsanız sağlam bir kahvaltı yapmanız gerekir. Sandviç ya da tost gibi seçenekler kahvaltı için en iyi alternatiflerdir. Pratik bir şekilde hazırladığınız kahvaltılık atıştırmanızı yolda bile afiyetle midenize indirebilirsiniz.

TON BALIKLI SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

1/3 avokado

1/2 yemek kaşığı limon suyu

120 gr konserve ton balığı

2 dilim domates

bir avuç marul

1 kırmızı soğan

2 dilim tam buğday ekmeği

Damak zevkine göre tuz ve karabiber

Zeytin yağı

HAZIRLANIŞI

Marulu elinizle küçük parçalara ayırın. Soğanı yarım ay şeklinde kesin.

Her ekmek diliminin bir tarafını zeytinyağı ile yağlayın.

Avokadoyu çatalla ezin ve ekmeğin üzerine eşit şekilde yayın. Domates, soğan, ton balığı ve marulu sandviçin üzerine koyun. Tuz, karabiber ve limon suyuyla tatlandırın.

Sandviçi diğer ekmek dilimiyle örtün.



