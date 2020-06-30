Kahve Falında Akbaba Görmek

Akbaba, dünyanın birbirinden çok uzak coğrafyalarında hüküm sürmüş bütün medeniyetlerde, benzer özellikleriyle simge haline getirilmiş figürlerden biri. Çok tanrılı dinlerde tanrı ve tanrıçaların sembolü ve masalların, efsanelerin, destanların, mitlerin önemli bir aktörü olarak sıkça karşımıza çıkar. Akbaba, insanoğlunun geleceğe dair bitmek bilmez merakının bir ürünü olarak ortaya çıkan fallarda da, yaşam alanı ve fiziksel özellikleri ile vücut bulur. Sarp ve çorak kayalıklarda yaşayan akbaba yırtıcı bir kuştur ve leşle beslenir. Akbabanın bu özelliği bazı falcılar için olumsuz gelişmelerin habercisi sayılırken, bazıları için ise kötülüklerden arınmak, feraha çıkmak olarak yorumlanır. Hep yükseklerde uçan akbaba bazı fallarda fal sahibinin iş ya da özel hayatındaki başarıları, bazı fallarda ise kendisine yardımı dokunan kişileri simgeler. Bu yorum farkı, fala bakan kişinin iç görüsünden ve falına baktığı kişi hakkındaki düşüncelerinden, fikirlerinden kaynaklanır. Kahve falında beliren izler, fincan ya da tabaktaki konumuna ve diğer şekillerle olan ilişkisine göre de farklı falcılar tarafından farklı değerlendirilebilir.

Kahve Falında Uçan Akbaba Görmek Uçan akbaba şeklinin belirdiği kahve fallarında en sık karşılaşılan yorum, fal sahibinin kötü bir haber alacağıdır. Kötü haberin olası kaynağı, falda çıkan diğer semboller de göz önüne alınarak açıklanır. Yaşlı bir akrabanın ölüm haberi ya da maddi kayıplara sebep olacak bir gelişme olabilir. Kahve falında çıkan akbaba, maddi kayıpların ardından gelecek olan duygusal çalkantıların bir habercisi de olabilir. Uçan akbaba aynı zamanda ortalıkta dönüp duran dedikoduları da simgeler. Bazı falcılar yine kötüye işaret ettiğine inanarak uçan akbaba şeklinin, fal baktıran kişinin çevresindeki fırsatçı insanları simgelediğine inanırlar. Bu yoruma göre uçan akbaba, fal baktıran kişinin malında, mülkünde, mutluluğunda gözü olan ve açık vermesini, tökezlemesini, hata yapmasını bekleyen kötü niyetli kişiler olarak yorumlanır. Falı bu şekilde değerlendiren falcılar, fal sahibine uyanık olmasını ve hayatına yeni giren insanları özel hayatına fazla sokmamasını tavsiye ederler. Uçan akbaba pek çok fal yorumcusu tarafından iyiye işaret sayılır. Fal baktıran kişinin, ilerlemesinin önünde engel teşkil eden kişi ya da durumlardan kurtulacağı söylenir. Fal sahibi bu engellerden kurtularak çok yüksek başarılara imza atacak ya da bekarsa evlenecek, evliyse de ev ya da çocuk sahibi olacak şeklinde yorumlanır. Evli çiftler için uçan akbaba, evlilikleri üzerindeki kara bulutların dağılacağı biçiminde de okunabilir.