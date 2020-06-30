Falında aslan gören kişi bütün rakiplerini mağlup edecek ve zafer elde edip enerjisini yükseltecek, hayatla ilgili daha cesur kararlar almayı başaracaktır. Fal sahibi ihtiyacı olan azmi ve enerjiyi kendi içerisinde bulabilecek. Kendisine duyduğu güven ve inanç artacak ve hayatta daha sağlam adımlar atmaya başlayıp daha kararlı bir şekilde ilerleyecek. Kahve falında aslan görmek, kişinin ne kadar çalışkan ve üretken olduğuna, elde edeceği başarılarla herkesin beğenisini kazanacağına işaret eder. Kahve Falında Aslan Kafası Görmek Falda aslan kafası çıkması halinde fal sahibinin tuttuğunu kopartan, son derece ısrarlı birisi olduğu anlaşılır. Bu yapısı sayesinde fal sahibi iş yaşantısında daha güçlü bir konuma gelecek ve güzel bir mevkide yer almaya başlayacaktır. Düşmanlarıyla başarılı bir şekilde mücadele edebilen fal sahibi bu yapısıyla nam saldığı için kendisini ispatlamayı başarmıştır ve artık daha rahat bir süreç onu bekliyordur. Eğer aslan kafası fincanın dibinde yer alıyorsa fal sahibi bu karakteri sadece iş hayatında değil özel hayatında da sergiler.

Kahve Falında Kükreyen Aslan Görmek Fal sahibinin bir süredir sabır etmekten yorulduğunu ve artık isyan etme seviyesine geldiğini gösterir. Bu yüzden falında kükreyen aslan çıkan kişi isyan noktasına geldiğinde daha fazla tahammül edemeyip sesini yükseltmeye başlayacaktır. Kendisi her ne kadar sabırlı olup buna engel olmaya çalışsa bile insanlar fal sahibinin üstüne o kadar çok gidecektir ki artık bu duruma daha fazla katlanamayacaktır. Bazı insanlar fal sahibini kullanmaya çalışabilir ama sabır sınırı aşıldıktan sonra fal sahibi herkese korku salacak, daha önce onu ciddiye almayanlar bile kendisinden çekinmeye başlayacaklar. Kahve Falında Aslan Başı Görmek Aslan başı, fal sahibinin gelecek günlerde güzel dönemler geçireceğine yönelik işaretler verir. Fal sahibi ilerleyen süreçte ne kadar çok kazanırsa gelecek günler o kadar güzel imkanların sahibi olmayı başaracaktır. Verdiği çabaların karşılığını fazlasıyla elde edecektir. Ayrıca falında aslan başı çıkan kişi bir projede ya da işte lider olarak yer alabileceği gibi aktif işinde terfi de alabilir. Kahve Falında Aslan Ağzı Görmek Fal sahibinin parasal açıdan birtakım sorunlar yaşayacağına işaret eder. Eğer fal sahibi borç içerisindeyse bu durumun bir sonucu olarak haciz gibi işlemlerle karşı karşıya kalabilir.

Aynı zamanda fal sahibinin mahkeme işlerinde uzamalar, aksamalar da söz konusu olabilir. Fakat bu süreç oldukça kısa sürecek ve sonrasında kolay bir döneme girilecek. Kahve Falında Aslan Kuyruğu Görmek Fal sahibi için büyük bir nasip ve murada erme durumu olarak yorumlanır. İş yaşantısında fal sahibi şan şöhret elde edecektir ve gerçekleştirdiği başarılı işler sayesinde güzel bir döneme girecektir. Eğer fal sahibi insanların kendisini tanımasını istiyorsa şanslı bir dönem içerisinde olduğunu söylemek gerekir. Talih artık kendisinden yanadır ve yaptığı işlerle parlayıp adeta ışık saçacaktır. Kahve Falında Aslan Yüzü Görmek Fal sahibi artık kendisini daha rahat hissetmeye başlayacak, işlerine gereğinden daha çok önem verip harekete geçmeye karar verecektir. Ayrıca kişi arkadaşlarıyla keyifli paylaşımlarda bulunup sevdikleriyle olan bağını da güçlendirecek. Bu süreçte yeni insanlarla tanışılıp yeni dostluklar kurulabilir. Kahve Falında Aslan Yavrusu Görmek Fal sahibinin işleri açıldığında daha dikkatli adımlar atarak ilerlemesi gerektiğine işaret eder. Kişi maddi konularda daha hassas davranmalıdır. Eğer dikkatli bir harcama yönetimi yapılmazsa işler çığırından çıkabilir ve düzeltmek çok zor olabilir. Negatif bir durum söz konusu olması halinde tüm aile bu durumdan etkilenecektir ve fal sahibi bunun sorumlusu olarak kabul edilecektir.