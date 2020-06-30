Kahve falında ay görmek genel olarak olumlu yorumlanır ve aydınlık anlamına gelir. Falına bakılan kişinin dualarının ve isteklerinin kabul olacağına, bu kişinin aydınlığa ve huzura kavuşacağına işaret eder. Fal sahibi sıkıntılı bir süreçte ise bu sürecin artık son bulacağının ve iyi günlerin çok yakında olduğunun habercisidir. Falında ay sembolü çıkan kişi iş hayatında yükselir. Bazı yorumculara göre de fal sahibinin hayatında temiz sayfalar açılacaktır.

Falda ay sembolü fincanın dip kısmında çıktıysa sıkıntıların kısa zamanda atlatılacağı söylenir. Eğer ay sembolü kahve tabağında belirdiyse yeni bir döneme girileceği ve bu dönemin maddi ve manevi açıdan çok olumlu olacağı anlamına gelir. Falına bakılan kişinin her konuda feraha kavuşacağına işaret eder.

Kahve falında görülen ay, şekline ve yanında bulunan diğer sembollere göre farklı şekillerde yorumlanır. Ama ne şekilde ve ne konumda olursa olsun kahve falında ay görmek neredeyse hiçbir zaman olumsuz olarak yorumlanmaz.

Kahve Falında Dolunay Görmek

Fal sahibini çok mutlu günlerin beklediğinin habercisidir. Aynı zamanda falına bakılan kişinin hayallerinin gerçekleşeceği ve şansının döneceği anlamını taşır.