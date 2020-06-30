Fare halk arasında sinsi bir hayvan olarak tanımlanır. Dolayısıyla kahve falında fare görmek, daha çok fal sahibinin etrafında dolaşan sinsi insanlara işaret eder. Etrafta dolaşan bu kişi, fal sahibinin arkasından iş çevirmeye kalkışabilir. Diğer bir taraftan ise falda görülen kahve figürü, ekonomik açıdan kayıplar yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Sahip olunan mal, mülk, eşya tarzı varlıklar çalınabilir veya bunlarla ilgili dolandırılma gibi olaylarla karşılaşılabilir. Fal sahibi özellikle yakın dönemde yaşayabileceği kayıplardan etkilenmek istemiyorsa bir süreliğine bile olsa daha dikkatli davranmaya çalışmalıdır. Kahve Falında Büyük Fare Görmek Falda görülen büyük fare simgesi, etrafta bulunup sürekli yalan söyleyerek fal sahibinin arkasından işler çeviren tehlikeli bir insana işaret eder. Bu kişi iş ortamından bir arkadaş olabilir. Etrafta bulunan bu tarz insanlardan uzak durularak daha sağlam, güvenilir bir arkadaş çevresi edinilebilir. Eğer aynı insanlarla arkadaşlığa devam edilirse, bu kişiler karakterleri gereği fal sahibine maddi ve manevi büyük zararlar yaşatabilir. Dikkati sayesinde fal sahibi, bu durumlara maruz kalmayacak ve kısa süre içerisinde etrafındaki fesat düşüncelere sahip kişinin farkına varacaktır.

Kahve Falında Lağım Faresi Görmek Kahve falında lağım faresi görmek, manevi ve maddi kayıplar yaşamak olarak iki farklı şekilde yorumlanır. Fal sahibi, yakın çevresinde bulunan bir kişi yüzünden maddi yıkımlar yaşayabilir. Maddi olarak atılacak adımlara çok dikkat edilerek bu sıkıntılı durumlarla karşılaşılmayabilir. Diğer bir taraftan falda görülen lağım faresi manevi olumsuzluklarla da işaret eder. Kişi sevdiği bir kişi tarafından üzülerek hayal kırıklığına uğrayabilir. Son zamanlarda yaşanabilecek olaylara karşı fal sahibinin hassasiyetini korumasında fayda vardır. Kahve Falında Fare Kafası Görmek Kahve falında fare kafası görmek, iş hayatında yaşanabilecek problemlere işaret eder. Çalışılan iş yerinde mutlu olunmuyorsa istifa edilebilir veya işten çıkarılma gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Fal sahibinin işten ayrılma gibi durumların yaratacağı maddi zorluklar karşısında çaresiz hissetmesi söz konusu olabilir. Ancak bu durum kısa sürede ortadan kalkacaktır. Fal sahibi yakın bir gelecekte uzun zamandır beklediği, hayalini kurduğu bir işten teklif alabilir. Fal sahibinin iş teklifini kabul etmesiyle birlikte mutlu ve huzurlu günler tekrar kapıyı çalacaktır.

Kahve Falında Fare ve Kedi Görmek Kedi ve fare doğanın gereği olarak sürekli bir yakalama ve kaçma döngüsünde olan iki hayvan türüdür. Falda görülen kedi ve fare, fal sahibinin hızlı bir döngü içerisine girip kısa sürede dert ve sorunlarından arınacağına işaret eder. Fal sahibinin hayatına zarar veren kişilerden kurutulup, hayatını yoluna sokup, mutluluk ve huzura kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Kişi belki de şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde mutlu olacak ve huzurlu içerisinde bir yaşam sürecektir. Kahve Falında Fare ve Yılan Görmek Falda fare ve yılanın yan yana görülmesi fal sahibinin mal varlığında gözü olan birilerine işaret eder. Yakın çevrede bulunan kişiler iş ortaklığı gibi tekliflerde bulunursa, bu tekliflerin dikkatlice değerlendirip ona göre karar verilmesinde fayda olacaktır. Fal sahibinin yakınında bulunan kişiler, fal sahibinin aklını karıştırmak için ona yakın gibi davranabilir ve aklını karıştırmaya çalışabilir. Bu kişilerin söylediklerine karşı dikkatli olunmalıdır. Kahve Falında Sıçan Görmek Kahve falında sıçan görmek maddi kayıplara işaret eder. Bu kayıplar güvenilen bir kişinin sözüyle hareket etmekten kaynaklanabilir. Fal sahibinde bulunan maddi gücü elde etmek isteyenler, kişiyi zor duruma sokmak için yakın zaman içerisinde borç para talebinde bulunabilir. Huzurun kaçmaması ve maddi kayıpların yaşanmaması adına birilerine borç para verirken çok dikkatli edilmesinde fayda var.