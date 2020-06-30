Kahve falında kelebek görmek, fal sahibinin hayatın tadını çıkaracağı bir döneme girdiğini gösterir. Yakın geçmişte sıkıntılar yaşandığı fakat artık bunların sonuna gelindiği anlamını taşır. Nasıl ki kelebeğin ömrü kısadır ama yine de coşkuyla yaşar, işte fal sahibinin de yaşadığı anın önemini fark edip hayatı coşkuyla kucaklamasının zamanı gelmiştir. Yakın zamanda kendisini güzel sürprizler bekliyor olabilir.
Kahve falındaki kelebek, aynı zamanda kısa süreli birlikteliklerden duyulan memnuniyet olarak da yorumlanır. Bu birliktelik aşktan ziyade aileyle veya yakın arkadaşlarla bir araya gelerek geçirilen keyifli zamanlar anlamına gelir. Bu güzel buluşmalar, takip eden dönemde maddi ve manevi kazanım getirecek iş birliklerine dönüşme potansiyeli taşır. Fal sahibi sosyalleşerek yakalayabileceği bu güzel fırsatları fark etmeye açık olmalıdır.
Kahve falında kelebek kanadı görmek, fal sahibinin özgürleşmesi gereken bir durumun, kişinin ya da olayın var olduğunu gösterir. Bu geçmişte yaşanmış acı veren bir ilişki olabileceği gibi, bir madde bağımlılığı ya da hissedilmek istenmeyen bir duygu da olabilir. Bu konunun, kişinin sırtında ağır bir yük olduğu ve hayatına akan bolluğu engellediği anlamına gelir. Fal sahibinin bununla cesaretle yüzleşmesi gerektiği, ancak o zaman feraha kavuşacağı görülmektedir.
Falda çıkan kelebek kanadı, sabır ve dirayetle gösterilen çabanın karşılığının muhakkak alınacağı ve kişinin kelebek gibi hafifleyeceği anlamına da gelir.
Kahve falında kelebek kozası görmek, büyük bir değişimin habercisidir. Nasıl ki tırtılın öldüm dediği yerde kelebek can bulur, işte fal sahibinin de hayat planlarında bu ölçüde bir değişim ve dönüşümün olacağını söylemek mümkündür. Bu, bekarlar için evlilik anlamına gelebilir. Bir çocuk sahibi olmak ya da bir işe girmek olarak da yorumlanabilir. Burada, hayatın bir daha asla eskisi gibi olmayacağı bir olay örgüsüne işaret edilmektedir.
Kahve falındaki kelebek kozası çoğunlukla değişimin sevindirici gelişmeler ile olacağı anlamına gelse de başta pek de hoşa gitmeyen bir durumun sonunda da muhakkak bu sevincin olacağını gösterir. Fal sahibi, sevmediği işinden atılarak hayatının işini yapmaya başlayabilir. Faldaki kelebek kozası, değişimin önünde sonunda yüzü güldüreceğini gösterir. Değişime açık olmak anahtardır.
Kahve falında kelebek ve kalp görmek, ömrü çok uzun olmayan bir gönül ilişkisinin habercisidir. İlişkinin kısa süreli olması kötü olacağı anlamına gelmez. Aksine çok harika duygular hissettirecek ve fal sahibinin hayatında iz bırakacak bir ilişki olacağına işarettir. Bu ilişki, kişinin kendi değerinin farkına varmasını sağlayacak ve hayatının geri kalanında özgüveninin yüksek olmasına imkan verecektir. Burada fal sahibi, kendi duygularını kabul edip özgürce yaşamaya izin vermelidir. Böylelikle bu zamana kadar ilişki konusundaki makus talihini değiştirecek ve bundan sonra hayallerini süsleyen aşkı yaşayabilecek bilince gelebilecektir.
Evli olanlar içinse falda kelebek ve kalp görmek, evlilikte beklenmedik güzel bir gelişmenin olacağı anlamına gelir.
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