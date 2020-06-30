Kahve Falında Tavuk Civciv Görmek

Falda tavuk ve civciv görmek fal sahibinin son derece temiz bir kalbi olduğuna ve düşüncelerinin saf olduğuna işaret eder. Ayrıca yeşeren yeni umutların da habercisi olarak kabul edilir. Fal sahibinin aklında büyük projelere imza atma gibi önemli fikirler varsa bu fikirlerin gerçeğe dönüşeceği zaman diliminin yaklaştığı görünüyor. Fal sahibi bu hayalini gerçeğe dönüştürürken dış dünyada insanların ne dediğine fazla takılmadan yalnızca kendi yaptığına odaklanıp işleri yolunda tutmaya çalışacak. Ayrıca bu noktada fal sahibinin hiç kimse hakkında kötü bir düşünceye sahip olmaması da avantajları arasında yer alıyor. Bazı insanlar fal sahibinin ağzından laf alabilmek, açığını bulabilmek için çaba harcayacaktır. Kişinin bu gibi durumlara dikkat etmesi gerekiyor. Kahve Falında Tavuk ve Kalp Görmek Falda tavuk ve kalp figürlerinin bir arada olması aşkın işaretçisi olarak kabul edilir. Fal sahibi kısa bir süre sonra gerçek aşkı bulabilir. Ayrıca bu aşk ilişkisi çok büyük ihtimalle nikah masasına taşınacak ve evlilikle birlikte daha da ciddi bir hal alacaktır.

Tavuk, üreten ve kazandıran bir hayvan olduğu için fal sahibinin hayatında bereketli bir dönem olacaktır, iyi iş fırsatları gelecektir. Bazı yorumlarda bu iki figürün kahve falında bir arada görülmesinin ortaklık ve ayrılıkla da ilişkilendirildiği oluyor. Ortaklık neticesinde de iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan tavuk, kalbe ters pozisyonda ise aşk zannedilen bir bağ ortaya çıkacak ama bu bağ ilerleme göstermeden yok olacak demektir. Tavuğun üstte, kalbin altta olduğu durumda ise fal sahibi işlerini ön planda tutacak, aşkı arka plana atacak demektir. Kahve Falında Tavuk Budu Görmek Falında tavuk budu çıkan kişi yakınlarından ihanet görebilir. Bu konuda dikkatli davranması yararına olacaktır. Ayrıca bu figürün bir diğer anlamı ise fal sahibinin ayağına gelen kısmetler ile yakınlık kuracağı ve ilişki konusunda güzel fırsatlarla karşılaşacağı şeklindedir. Kişi ilerleyen süreçte kazançlı bir döneme girecektir ve genel olarak mutlu olacaktır. Dönem dönem başı belaya girecek olsa da bunlardan kurtulmayı becerecek ve nihayetinde huzura erişecektir.

Tavuk budu figürü fal sahibinin obur ve iştahlı bir yapıda olduğunu da gösterir. Bunlara ek olarak fal sahibi yakınlarıyla iyi geçinmeye çalışmalıdır. İş hayatındaki başarılarla birlikte güven dolu, huzurlu ve arzu edilen her şeyin gerçekleştiği günlerin yakın olduğunu söylemek mümkündür. Kahve Falında Kuluçkada Tavuk Görmek Fal sahibinin daha önce gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların beklentinin ötesinde bir kazanç getireceğine işaret olarak kabul edilir. Fakat bu süreçte fal sahibinin ihtiyaçları ve harcama arzusu yüzünden elde edilen kazanç yeterli olmayabilir. Dolayısıyla borçlanma durumu ortaya çıkabilir ve kişi yaptığı kazançlı işlere güvenerek aldığı bu borcu ödemekte sıkıntılı bir süreç geçirebilir. Böylesine zorlu günler yaşanacak olsa da nihayetinde yeniden işler yoluna girecektir ve fal sahibi problemin çözümünü bulup kafa rahatlığına ulaşacak, olumsuz düşüncelerden kurtulup neşe içerisinde yaşamını sürdürmeye devam edecektir. Kahve Falında Tavuk Ayağı Görmek Falında tavuk ayağı çıkan kişinin fiziksel ya da zihinsel bir şikayeti olabilir. Fakat fal sahibi, şikayeti her neyse kısa bir süre sonra bu sorundan kurtulmayı başaracaktır. Ayrıca fal sahibinin üzerinde sevdiği bir yakınının büyük etki gösterdiği de görülüyor. Rahatsızlık süresince bu yakını fal sahibine hep destek olmuş. O yüzden ilerleyen süreçte de fal sahibi için önemli birisi olmaya devam edecek. Şikayetlerden kurtulduktan sonra fal sahibi hayata adeta yeniden başlıyormuş gibi bir ruh haline bürünecek. Uzun süren rahatsızlık yüzünden hayata karamsar bakma alışkanlığına bürünmüş olan fal sahibi artık unuttuğu mutluluğu yavaş yavaş bulmaya başlayacak. Sağlık alanındaki olumlu gelişmeler onun bakış açısını değiştirip hayata olan inancını artıracak.