Yunanistan'da bir kadın, içtiği kahvenin bardakta bıraktığı telvenin fotoğrafını çekip ChatGPT'ye yükledikten sonra aldığı yanıtla soluğu mahkemede aldı. İsmi açıklanmayan kadın, ChatGPT'nin kendisine fal yorumunda eşinin kendisini "genç bir kadınla" aldattığını söyledi. Bu da yetmedi kadının "evlerine çok yakın bir kadın" da ekledi.

"E HARFİYLE BAŞLAYAN BİR KADIN GÖRDÜ"

Bu kahve falı yorumunun ardından da kadın, kocasını evinden attı. Sözcü'de yer alan habere göre, şoka uğrayan adam adam, "Eşim zaman zaman yeni modalarla geliyordu. Son aylarda eşim kahve yaptıktan sonra falımıza ChatGPT'nin yapmasını istiyordu. Ben de onun eğlencesini bozmamak için bunu kabul ettim. Benim falımda ismi E harfiyle başlayan genç bir kadın gördü. Bu kadını benim çok düşündüğümü anlattı ChatGPT ve o kadınla bir ilişki yaşamak istediğimi söyledi" dedi.

"Eşimin kahve falında da benim eve yakın olan genç bir kadınla aldattığım görülüyordu. Buna yanıt vermek bile saçmaydı ve ben de gülüp geçtim. Yapay zekanın söylediği şeyi gerçek saydı ve benden evi terk etmemi istedi. Bu sırada çocuklarımıza da boşanma kararı aldığımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

Evden ayrıldıktan birkaç gün sonra bir avukatın kendisini aradığını ve boşanma davasının başladığını söyleyen adam, eşinin daha önce de astrologa gittiğinin ve benzer bir durumu yine yaşadıklarını anlattı.