Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kahve falını yapay zekaya baktıran kadın boşanma davası açtı! Tarihe geçen olay...

Yunanistan'da kahve falını ChatGPT'ye soran bir kadın aldığını yanıtın ardından adliyeye koşup boşanma davası açtı.

Kahve falını yapay zekaya baktıran kadın boşanma davası açtı! Tarihe geçen olay...
Jale Uslu

Yunanistan'da bir kadın, içtiği kahvenin bardakta bıraktığı telvenin fotoğrafını çekip ChatGPT'ye yükledikten sonra aldığı yanıtla soluğu mahkemede aldı. İsmi açıklanmayan kadın, ChatGPT'nin kendisine fal yorumunda eşinin kendisini "genç bir kadınla" aldattığını söyledi. Bu da yetmedi kadının "evlerine çok yakın bir kadın" da ekledi.

harput-dibek-kahve-fali-puf-nokt

"E HARFİYLE BAŞLAYAN BİR KADIN GÖRDÜ"

Bu kahve falı yorumunun ardından da kadın, kocasını evinden attı. Sözcü'de yer alan habere göre, şoka uğrayan adam adam, "Eşim zaman zaman yeni modalarla geliyordu. Son aylarda eşim kahve yaptıktan sonra falımıza ChatGPT'nin yapmasını istiyordu. Ben de onun eğlencesini bozmamak için bunu kabul ettim. Benim falımda ismi E harfiyle başlayan genç bir kadın gördü. Bu kadını benim çok düşündüğümü anlattı ChatGPT ve o kadınla bir ilişki yaşamak istediğimi söyledi" dedi.

bosanma-davasinda-ilk-durusma

"Eşimin kahve falında da benim eve yakın olan genç bir kadınla aldattığım görülüyordu. Buna yanıt vermek bile saçmaydı ve ben de gülüp geçtim. Yapay zekanın söylediği şeyi gerçek saydı ve benden evi terk etmemi istedi. Bu sırada çocuklarımıza da boşanma kararı aldığımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

Kahve-Fali-660x330

Evden ayrıldıktan birkaç gün sonra bir avukatın kendisini aradığını ve boşanma davasının başladığını söyleyen adam, eşinin daha önce de astrologa gittiğinin ve benzer bir durumu yine yaşadıklarını anlattı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bedeni çürümeden nasıl duruyor? Yapılan işlem ortaya çıktı!Bedeni çürümeden nasıl duruyor? Yapılan işlem ortaya çıktı!
Seri katilin hapishanede kullandığı iç çamaşırları satıldı! Bakın ne kadar ödedilerSeri katilin hapishanede kullandığı iç çamaşırları satıldı! Bakın ne kadar ödediler

Anahtar Kelimeler:
Falcı kahve ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı!

Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı!

Bedeni çürümeden nasıl duruyor? Yapılan işlem ortaya çıktı!

Bedeni çürümeden nasıl duruyor? Yapılan işlem ortaya çıktı!

Seri katilin hapishanede kullandığı iç çamaşırları satıldı! Bakın ne kadar ödediler

Seri katilin hapishanede kullandığı iç çamaşırları satıldı! Bakın ne kadar ödediler

Öldü zannedildi, cenazesinde canlandı! Görevliler dehşete düştü

Öldü zannedildi, cenazesinde canlandı! Görevliler dehşete düştü

Kahve falını ChatGPT'ye sordu dava açtı!

Kahve falını ChatGPT'ye sordu dava açtı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.