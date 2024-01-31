Kahve nasıl yazılır? Kahve mi kaave mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük yaşamda neredeyse herkesin tükettiği bir içeceğin adı olan kahve, aynı zamanda bu içeceğin yapımında kullanılan toz ile çekirdekleri de temsil eder. Bunun yanı sıra Coffea arabica adlı ağacın da günlük konuşma dilinde kahve olarak adlandırıldığı bilinir.

Yine kahvehane sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılan kahve kelimesi Arapçadan dilimize ödünçlenen ifadeler arasında bulunur. Bu da kahve sözcüğünün doğru yazılışının nasıl olduğu ile bu kelimenin cümle içerisinde nasıl kullanıldığının merak edilmesinin temel sebebidir. Dolayısıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu gibi güvenilir bir kaynağa başvurularak ilgili ifadenin hangi harflerden oluştuğu belirtilmelidir.

Kahve nasıl yazılır?

Türkçede yer alan yabancı kökenli sözcüklerin TDK’ye göre doğru olan yazılışlarının bilinmesi önem arz eder. Çünkü birleşik sözcükler ile kalıplaşmış ifadeler gibi yabancı kökenli kelimelerin doğru yazılışları da bazı durumlarda karıştırılabilir. Bu da Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesine sebebiyet veren hususlardandır. Dolayısıyla günlük yaşamda gerek yazılı gerek ise sözlü dilde yaygın olarak kullanılan kahve kelimesinin hangi dilden Türkçeye geçtiği ve nasıl yazıldığı üzerine açıklama yapılmalıdır. Bu bağlamda yanıt verilmesi gereken temel soru da “Kahve mi kaave mi?” olarak ön plana çıkar.

Arapçadan dilimize ödünçlenen kahve kelimesini oluşturan sesler sırasıyla k, a, h, v, e şeklindedir. Yani bu sözcüğün k sesinden sonra iki tane a sesi gelecek şekilde yazılması uygun değildir. Nitekim kahve kelimesinin Türkçeye ödünçlendiği dil olan Arapçadaki doğru yazılışı da kahve şeklindedir. Bu nedenle doğru olan kahve yazımı, ilk sesleminde yalnızca bir adet a ünlüsü kullanılacak şekilde olmalıdır.

Kahve TDK’ye göre nasıl yazılır?

Türkçeye yabancı dillerden ödünçlenen kelimelerin doğru yazılışları öğrenilirken bu ifadelerin sırasıyla hangi sesleri içerdiğinin incelenmesi gerekir. Kahve kelimesi de iki seslemden oluşan ve k, a, h, v, e seslerini içeren ifadelerdendir. Bu sözcüğün isim türünde olduğu bilinirken TDK resmi sözlüğünde 5 ayrı şekilde tanımlandığı görülür.

Kahve doğru yazılışı üzerine ayrıntılı bilgi edinmek isteyen kişilere, ele alınan bu kelimenin TDK kapsamındaki tanımları sıralanabilir. Böylelikle hem kahve kelimesinin doğru yazılışı pekiştirilecek hem de ilgili ifadenin hangi anlamlarda kullanıldığı öğrenilecektir.

Kahve sözcüğünün TDK güncel sözlüğündeki tanımları

Kahve (isim, bitki bilimi): Kök boyasıgillerden olan ve sıcak iklimlerde yetiştiği bilinen bir ağaç türü (Coffea arabica).

Kök boyasıgillerden olan ve sıcak iklimlerde yetiştiği bilinen bir ağaç türü (Coffea arabica). Kahve (isim, bitki bilimi): Coffea arabica ağacının meyvesinin çekirdeği.

Coffea arabica ağacının meyvesinin çekirdeği. Kahve (isim): Coffea arabica ağacının meyvesinin çekirdeklerinin kavrulup çekilmesi sayesinde elde edilen toz ürün.

Coffea arabica ağacının meyvesinin çekirdeklerinin kavrulup çekilmesi sayesinde elde edilen toz ürün. Kahve (isim): Coffea arabica ağacının meyvesinde bulunan çekirdeklerin kavrulup çekilmesiyle elde edilen tozun kullanılmasıyla hazırlanan içecek.

Coffea arabica ağacının meyvesinde bulunan çekirdeklerin kavrulup çekilmesiyle elde edilen tozun kullanılmasıyla hazırlanan içecek. Kahve (isim): Kahvehane.





