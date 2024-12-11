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Kahve shotlı, DJ'li eğlence sosyal medyayı salladı! O anlara küçük bebekte dahil oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.12.2024 17:21
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Sosyal medya fenomeni Gökçe Gösterişli'nin 'Coffee Club' deneyimi sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Sabah 7'de kahve içmeye giden Gösterişli ve arkadaşı, DJ'li mekanın keyfini çıkarırken, küçük bebekleriyle de eğlencelerine katıldılar.

Kahve shotlı, DJ'li eğlence sosyal medyayı salladı! O anlara küçük bebekte dahil oldu

Sosyal medya fenomeni Gökçe Gösterişli Instagram adıyla "gokcegosterisli" paylaştığı video ile viral oldu. Yeni anne olan arkadaşı ve bebeği ile beraber gittikleri “Coffee Club” ile gündeme oturdu.

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KÜÇÜK BEBEKTE EĞLENCEYE KATILDI

Sabah 7 de kalkıp kahve içmek gittikleri dükkan adeta DJ'li gece kulübünü aratmadı. Ancak buranın farkı alkol değil kahve içiliyor olmasıydı. Kahvenin eşliğinde bol müzikli eğlenceye katılan küçük bebekte annesi ve arkadaşına eşlik etti.

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ALTERNATİF BİR YOL

Alkol shot yerine attıkları kahve shotı da paylaşan Gösterişli, bu deneyimin hem eğlenmek hem de gece dışarı çıkmak istemeyenler için alternatif bir yol olduğunu vurguladı.

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O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Instagram kahve fenomen
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