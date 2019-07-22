Kahve yapan turistlere 6 bin TL para cezası

Kuzeydeki Trieste kentinde hafta içinde bir çamlık alanda iki ağaç arasına hamak asarak öğle uykusuna yatan 52 yaşındaki Avusturyalı bir turist 300 euro para cezası aldı. Polis, Avusturyalı turistin ağaçlara herhangi bir şey asılmasını yasaklayan yönetmeliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Turistin ayrıca hamağını yayaların kullandığı kaldırıma çok yakın kurduğu da belirtildi.

Trieste'deki aynı çamlıkta bugün hamak yasağına karşı bir gösteri yapılması planlanıyor. Sosyal medyada da "hamaklara özgürlük" ve "sivil itaatsizlik" etiketleriyle hamak yasağına tepki gösteriliyor.

"Hamaklara Özgürlük Kolektifi" isimli bir grup "sallanan bir hamakta uyuklama hakkını savunmak" için bugünkü gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Polisten yapılan açıklamada ise kentte ağaçlara hamak asılması nedeniyle çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.



950 EURO VE KENTTEN ATILMA CEZASI

İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'te de özellikle yaz aylarında yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Rialto Köprüsü'nün altında kahve pişiren iki kişi toplam 950 euro (yaklaşık 6 bin TL) cezaya çarptırıldı. 35 ve 32 yaşlarındaki Almanya vatandaşı iki turist küçük bir pişirici ile kahve hazırlarken yakalandı. Venedik Belediyesi "Rialto köprüsü altında kamp kurarken yakalanan" iki turiste para cezasının yanı sıra kentten uzaklaştırılma cezası verildiğini de açıkladı.