Mynet Trend

Kahve yapan turistlere 6 bin TL para cezası

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 22.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

İtalya'da iki ağaç arasına hamak gererek uyuyan ve turistik bir köprünün altında kahve pişiren turistlere yüzlerce euro para cezası kesildi.

Kahve yapan turistlere 6 bin TL para cezası

Kuzeydeki Trieste kentinde hafta içinde bir çamlık alanda iki ağaç arasına hamak asarak öğle uykusuna yatan 52 yaşındaki Avusturyalı bir turist 300 euro para cezası aldı. Polis, Avusturyalı turistin ağaçlara herhangi bir şey asılmasını yasaklayan yönetmeliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Turistin ayrıca hamağını yayaların kullandığı kaldırıma çok yakın kurduğu da belirtildi.

Trieste'deki aynı çamlıkta bugün hamak yasağına karşı bir gösteri yapılması planlanıyor. Sosyal medyada da "hamaklara özgürlük" ve "sivil itaatsizlik" etiketleriyle hamak yasağına tepki gösteriliyor.

"Hamaklara Özgürlük Kolektifi" isimli bir grup "sallanan bir hamakta uyuklama hakkını savunmak" için bugünkü gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Polisten yapılan açıklamada ise kentte ağaçlara hamak asılması nedeniyle çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

950 EURO VE KENTTEN ATILMA CEZASI

İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'te de özellikle yaz aylarında yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Rialto Köprüsü'nün altında kahve pişiren iki kişi toplam 950 euro (yaklaşık 6 bin TL) cezaya çarptırıldı. 35 ve 32 yaşlarındaki Almanya vatandaşı iki turist küçük bir pişirici ile kahve hazırlarken yakalandı. Venedik Belediyesi "Rialto köprüsü altında kamp kurarken yakalanan" iki turiste para cezasının yanı sıra kentten uzaklaştırılma cezası verildiğini de açıkladı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da "Venedik'e herkes saygı göstermeli, kentimize gelip istedikleri gibi davranabileceklerini düşünen terbiyesizler de anlamalı ki yakalanacaklar, ceza alacaklar ve kentten atılacaklar" dedi.

Aralarında Venedik'in de bulunduğu çok sayıda İtalyan kenti, özellikle turizm sezonunda turistik mekanlarda yemek yemek, yerlere oturmak, çeşme ve süs havuzlarına girmek gibi "anti-sosyal" davranış biçimlerine yasak ve kısıtlamalar getiriyor. Venedik'e günübirlik olarak giden turistlerden 10 euro'ya kadar "ayakbastı parası" alınması da kararlaştırılmıştı.

Kurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendiKurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendi
Daha önce hiç yapılmamıştı! Yolculuk başladıDaha önce hiç yapılmamıştı! Yolculuk başladı
Binlerce somon balığı helikopterle yumurtlama alanına taşınacakBinlerce somon balığı helikopterle yumurtlama alanına taşınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kahve turist italya Trieste

En Çok Okunan Trend Haberler

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

İnanılmaz olay! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İnanılmaz olay! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

1 milyon takipçisi vardı... Eşiyle birlikte baskında yakalandı

1 milyon takipçisi vardı... Eşiyle birlikte baskında yakalandı

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti!

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasankeyf yangını sosyal medyanın gündeminde! İşte gelen tepkiler...

Hasankeyf yangınına sosyal medyadan gelen tepkiler!

Samsun'da sinir krizi geçiren kadın önce evi yaktı, sonra balkonda dans etti

Önce evi yaktı, sonra balkona çıkıp...

Daha önce hiç yapılmamıştı! Yolculuk başladı

Daha önce hiç yapılmamıştı! Yolculuk başladı

Binlerce somon balığı helikopterle yumurtlama alanına taşınacak

Binlerce somon balığı helikopterle yumurtlama alanına taşınacak

Pişkin hırsızlar vatandaşları döner bıçağıyla kovaladı

İnanılmaz olay! 4 hırsız...

Avukat, hâkimlere kemerle saldırdı

Belinden çıkarıp, hakimlere saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.