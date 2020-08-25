Kahveden Pastaya Muhteşem Lezzetler İçin Karamel Tarifi

Karamel, şekerin 170 derece ısıtılmasıyla oluşan bir şekerdir. Şeker bu noktaya kadar ısıtıldığında, kahverengi bir renge kavuşur. Bu işleme karamelizasyon denir. Karamel, herhangi bir şeker türü ile elde edilebilir.

Karamel, tek başına da tüketilebildiği gibi diğer yiyecek ve içecekleri tatlandırmak amaçlı da kullanılabilir. Peki, karamel yapımı nasıl olmalı? Karamel ve karamelle yapılabilecek en güzel tarifleri aşağıda bulabilirsiniz.

Lezzetiyle Harikalar Yaratan Karamel Tarifi

Evde karamel tarifi ile yemeklerinizde harikalar yaratabilirsiniz. Üstelik az malzemeyle de enfes bir karamel yapabilirsiniz.

Karamel Yapımı İçin Malzemeler

10 yemek kaşığı toz şeker

Biraz su

Karamel Yapılışı

Karamel Yapılışı Bir tavaya 10 kaşık toz şekeri ekleyin.

Orta kısık bir ateşte şeker eriyip koyulaşana kadar bekleyin.

Göz kararı su ekleyerek karamelin yanmasını engelleyebilirsiniz.

Ardından bekletmeden kalıplara dökerek soğumaya bırakabilirsiniz.

Girdiği Her Lezzete Lezzet Katar: Karamelli Sos Tarifi

Yapımı zor gibi görünse de girdiği tüm keklere ve pastalara lezzet katan karamelli sosu evde yapabilirsiniz. Trileçe gibi tatlılarda, dondurma, kahve gibi birçok tatta karamel sosu kullanılır. Oldukça sevilen karamel sos tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Karamel Sos İçin Malzemeler

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağ

1 kutu sıvı krema

Karamel Sos Yapılışı

Tavaya toz şeker dökülerek şekerin erimesini bekleyin.

Şeker erimeye başlayınca devamlı olarak karıştırın.

Toz şeker eridikten sonra, tereyağını da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Tereyağı eridikten sonra ise sıvı kremayı tavaya ekleyin.

Bu işlemin ardından ocağı orta seviyeye alın.

Sos kıvam alana kadar (yaklaşık 3-4 dakika boyunca) devamlı olarak karıştırın.

Pişen karamel sosunu uygun bir kaba dökerek soğumaya bırakın.

Soğuyan karamel sosu artık kullanıma hazırdır.

Afiyet olsun!

Evde Karamel Sosu Yapmanın Püf Noktaları

Karamel ya da karamel sosu yaparken en önemli nokta, yanmaz ve yapışmaz bir tava, tencere ve kap kullanılmasıdır.

Şekerin yanmamasına özen gösterilmesi gerekir. Şekerin yanması, karamelin acı bir tada bürünmesine sebep olur.

Karamel tarifini uygularken su eklediğinizde, karamel donmaz ve yapışmaz.

Karamel Sosu ile Yapılabilecek Tarifler

Karamel tarifinin uygulanışı oldukça kolay ve keyiflidir. Üstelik birçok yiyecek ve içeceğe yakışması sebebiyle de mutfaklarda sık sık tercih edilir. Aşağıda gerçek karamel tarifi ile kolayca yapabileceğiniz bazı tarifleri bulabilirsiniz.