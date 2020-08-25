Kahveden Pastaya Muhteşem Lezzetler İçin Karamel Tarifi

Karamel, şekerin 170 derece ısıtılmasıyla oluşan bir şekerdir. Şeker bu noktaya kadar ısıtıldığında, kahverengi bir renge kavuşur. Bu işleme karamelizasyon denir. Karamel, herhangi bir şeker türü ile elde edilebilir.
Karamel, tek başına da tüketilebildiği gibi diğer yiyecek ve içecekleri tatlandırmak amaçlı da kullanılabilir. Peki, karamel yapımı nasıl olmalı? Karamel ve karamelle yapılabilecek en güzel tarifleri aşağıda bulabilirsiniz.
Lezzetiyle Harikalar Yaratan Karamel Tarifi
Evde karamel tarifi ile yemeklerinizde harikalar yaratabilirsiniz. Üstelik az malzemeyle de enfes bir karamel yapabilirsiniz.
Karamel Yapımı İçin Malzemeler
- 10 yemek kaşığı toz şeker
- Biraz su
Karamel Yapılışı
- Bir tavaya 10 kaşık toz şekeri ekleyin.
- Orta kısık bir ateşte şeker eriyip koyulaşana kadar bekleyin.
- Göz kararı su ekleyerek karamelin yanmasını engelleyebilirsiniz.
- Ardından bekletmeden kalıplara dökerek soğumaya bırakabilirsiniz.
Girdiği Her Lezzete Lezzet Katar: Karamelli Sos Tarifi
Yapımı zor gibi görünse de girdiği tüm keklere ve pastalara lezzet katan karamelli sosu evde yapabilirsiniz. Trileçe gibi tatlılarda, dondurma, kahve gibi birçok tatta karamel sosu kullanılır. Oldukça sevilen karamel sos tarifini aşağıda bulabilirsiniz.
Karamel Sos İçin Malzemeler
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1 kutu sıvı krema
Karamel Sos Yapılışı
- Tavaya toz şeker dökülerek şekerin erimesini bekleyin.
- Şeker erimeye başlayınca devamlı olarak karıştırın.
- Toz şeker eridikten sonra, tereyağını da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Tereyağı eridikten sonra ise sıvı kremayı tavaya ekleyin.
- Bu işlemin ardından ocağı orta seviyeye alın.
- Sos kıvam alana kadar (yaklaşık 3-4 dakika boyunca) devamlı olarak karıştırın.
- Pişen karamel sosunu uygun bir kaba dökerek soğumaya bırakın.
- Soğuyan karamel sosu artık kullanıma hazırdır.
Afiyet olsun!
Evde Karamel Sosu Yapmanın Püf Noktaları
- Karamel ya da karamel sosu yaparken en önemli nokta, yanmaz ve yapışmaz bir tava, tencere ve kap kullanılmasıdır.
- Şekerin yanmamasına özen gösterilmesi gerekir. Şekerin yanması, karamelin acı bir tada bürünmesine sebep olur.
- Karamel tarifini uygularken su eklediğinizde, karamel donmaz ve yapışmaz.
Karamel Sosu ile Yapılabilecek Tarifler
Karamel tarifinin uygulanışı oldukça kolay ve keyiflidir. Üstelik birçok yiyecek ve içeceğe yakışması sebebiyle de mutfaklarda sık sık tercih edilir. Aşağıda gerçek karamel tarifi ile kolayca yapabileceğiniz bazı tarifleri bulabilirsiniz.
Görsel Bir Şölen: Trileçe Tarifi
Trileçe, Meksika’da yaygınlaştıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve oldukça sevilen bir tatlıdır. Üstelik karamelin en yakıştığı tatlılardan biridir. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz karamelli trileçe tarifi...
Karamelli Trileçe İçin Gerekli Malzemeler
- 4 tane yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Karamelli Trileçe Şerbeti İçin Gerekli Malzemeler
- 1 çay bardağı toz şeker
- 2 su bardağı süt
- 1 paket süt kreması
Karamelli trileçe için şerbetin yanı sıra karamel sosunu da hazır etmeyi unutmayın.
Karamelli Trileçe Yapılışı
- Öncelikle, yumurtaların sarısı ve beyazı ayrı ayrı kaplara koyun.
- Her iki kaba da yarım su bardağı toz şeker konularak bir güzel çırpın.
- Yumurta sarısı, beyazına ekleyerek karıştırın.
- Tüm bu karışıma un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin.
- Elde edilen karışım, alt kısmı yağlanmış küçük bir borcama koyun.
- Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, yaklaşık 40 dakika pişirin ve ardından soğumaya bırakın.
- Sonraki adımda şerbet malzemeleri ayrı bir kap içerisinde karıştırılarak şeker eriyene kadar pişirin.
- Hazırlanan şerbeti, kekin üzerine dökün.
- Karamel sosu hazırlandıktan sonra ara ara sosu karıştırarak soğumasını bekleyin.
- Tüm bu işlemlerden sonra şerbetini çekmiş olan tatlının üzerine karamel sosu dökebilirsiniz.
- Karamel sosla noktaladığınız trileçeyi bir saat buzdolabında bekletin.
Artık tatlınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Ağzınıza Layık Bir Dondurma Tarifi: Karamelli Çikolatalı Dondurma
Karamel sosunun dondurmalar üzerinde harikalar yarattığını bilmeyen yoktur. Aşağıda orjinal karamel tarifi ile hazırlanmış karamelli çikolatalı dondurma tarifini okuyabilirsiniz.
Karamelli Çikolatalı Dondurma İçin Gerekli Malzemeler
- 3 top çikolatalı dondurma
- Karamelli sos (ılık)
- Krem şanti
- Çikolata şekerlemeleri ve krokan
Karamelli Çikolatalı Dondurma Yapılışı
- Kup kabına dondurma toplarını yerleştirin.
- Dondurmaların üzerine dilediğiniz kadar krem şanti ekleyin.
- Elde edilen dondurmanın üzerine ılık haldeki karamel sosunu dökün.
- Şekerlemeler ve krokanı da ekleyerek beklemeden servis edin.
Afiyet olsun!
Kahvenizi Bir de Karamelli Deneyin: Karamelli Kahve Tarifi
Kahve, günlük hayatta birçok kişinin vazgeçilmezidir. Kahveyi aromallı tatlarla seviyorsanız çok tercih edilen karamelli kahveyi evde denemelisiniz.
Karamelli Kahve İçin Gerekli Malzemeler
- 1 kahve fincanı süt
- 1 tatlı kaşığı espresso
- 1 tatlı kaşığı çekilmiş fındık içi
- Damak zevkinize göre şeker
- Karamel sosu
Karamelli Kahve Yapılışı
- Sütü bir cezve içerisinde kaynatın.
- Uzun bir kahve bardağına geri kalan malzemeleri ekleyerek karıştırın.
- Kaynayan sütü yavaşça bardağa dökün.
- Karamel sosuyla tatlandırdığınızda servise hazır olacaktır.
Afiyet olsun.
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