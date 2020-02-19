MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaia Gerber dövmesini gösterdi, beğeni yağdı

Kaia Gerber dövmesini gösterdi, beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

90'lı yıllara damgasını vuran top model Cindy Crawford'ın kendisi gibi manken olan kızı Kaia Gerber sosyal medyada üstsüz pozunu paylaşıp dövmesini gösterdi.

Kaia Gerber dövmesini gösterdi, beğeni yağdı

Cindy Crawford ile Rande Gerber'in evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Kaia Gerber, son dönemin hızla yükselen modellerinden biri haline geldi. Podyum dünyasında attığı adımlar kadar ailesinin onay vermediği ilişkisiyle de sık sık gündeme gelen model, yaptırdığı yeni dövmesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Gerber, yayınladığı fotoğrafına, 'elf' notunu düştü.

2588276_2a4e4252ce65ee84916ed2903b1e2c8f_640x640

Gerber, geçtiğimiz aylarda komedyen sevgilisi Pete Davidson ile Miami'de objektiflere takıldıktan sonra ailesinden yine tepki görmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
'Poğaçayı lahmacuna sarıp...''Poğaçayı lahmacuna sarıp...'
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaia Gerber, Kaia Gerber dövme,

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Tarihi açıklama geldi! Artık çok az bir süre kaldı

Tarihi açıklama geldi! Artık çok az bir süre kaldı

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Üstsüz fotoğrafla 14 Şubat kutlaması

Üstsüz fotoğrafla 14 Şubat kutlaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylie Jenner milyon dolarlık çanta odasını paylaştı

Olay paylaşım! Yine gündem oldu

Özge Ulusoy: Poğaçayı lahmacuna sarıp yeme…

'Poğaçayı lahmacuna sarıp...'

'Ares' kullanıcı adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi

Sosyal medya fenomeni 'Ares'ten acı haber

Damla Ersubaşı'ndan 'Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun' sözlerine yanıt

'Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun' sözlerine yanıt

Çağla Şıkel'den 'sekse de veda mı' diyen Ertuğrul Özkök'e sert tepki

'Sekse de veda mı' diyen Ertuğrul Özkök'e sert tepki

Irina Shayk partide Twerk yaptı olay oldu

Herkesi şaşırttı! Kalça dansıyla olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.