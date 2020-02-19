Kaia Gerber dövmesini gösterdi, beğeni yağdı

Cindy Crawford ile Rande Gerber'in evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Kaia Gerber, son dönemin hızla yükselen modellerinden biri haline geldi. Podyum dünyasında attığı adımlar kadar ailesinin onay vermediği ilişkisiyle de sık sık gündeme gelen model, yaptırdığı yeni dövmesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Gerber, yayınladığı fotoğrafına, 'elf' notunu düştü.

Gerber, geçtiğimiz aylarda komedyen sevgilisi Pete Davidson ile Miami'de objektiflere takıldıktan sonra ailesinden yine tepki görmüştü.

