Kalben'in ev hali olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Haydi Söyle, Saçlar ve Sadece şarkılarıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Kalben, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Sahnede yaptığı çılgın dansları ve ilginç tarzıyla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı, şimdi de evinden paylaştığı fotoğrafla konuşuldu.

Evindeyken sahne kostümlerinden birini giyen Kalben, o haliyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

"BEN SİZİ ÖZLERKEN..."

Ünlü şarkıcı evinde verdiği pozu; "Ben sizi özlerken yeni konserler, plaklar, romanlar ve filmler. Her günümüz Pazar gibi avare, özgür, keyifli olsun dileğiyle.." notunu yazdı.

Daha sonra sahneye hazırlanan Kalben, 'K.çımı ye sevgilim' notuyla dikkat çekti.





