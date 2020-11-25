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Kalben'in şaşırtan değişimi! Açıklaması olay oldu

25.11.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Kalben'in şaşırtan değişimi! Açıklaması olay oldu

Şarkıcı Kalben, Basedistanbul dergisine çok özel açıklamalarda bulundu. Kalben ilk albümünden bu güne kadar geçirdiği değişimle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Kalben'in değişimi ile ilgili açıklaması şöyle;

Tepkilerimi yüksek sesle söyleyince hayatım değişti. Cildim ve dişlerim parladı. Dökülen saçlarımın yerine bebek saçlar geldi. Vücudumdan ödem attım, süzüldüm. Reflüm iyileşti. Sesim güzelleşti. Ailemle ilişkilerim düzeldi. Eskiden organlarım düşüverecek, herkesin önünde çıplak kalacağım gibi hissediyordum. Korkmadıkça içim açıldı.

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Bu süreçte kendiyle barıştığını ifade eden Kalben hakkında çıkan olumsuz haberler yüzünden umutsuzluğa düştüğü zaman dua edip meditasyon yaptığını söylüyor.

Ekran Alıntısı

Kalben “Siber kabadayıların kümelendiği sosyal medya mecralarından uzak duruyorum. Öfkemi ve nefretimi günlük olarak not alıyor, neden bu hallere büründüğümü analiz ediyorum. Aynı durumlarda kalmamak için feyz alıyorum. Ruhumu beslemek için doğayla ilişkileniyorum. Kitap okuyor, müzik dinliyor, film izliyorum. İnsan olmayı deniyorum” dedi.

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