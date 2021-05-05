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Kalben'in takipçisine yanıtı paylaşım rekoru kırıyor! "Hayat kısa memeler sarkıyor"

05.05.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takipçisinin 'Bir de zayıflasan' yorumuna cevap veren ünlü şarkıcı Kalben'in, sosyal medya hesabından verdiği yanıt paylaşım ve beğeni rekoru kırıyor.

Kalben'in takipçisine yanıtı paylaşım rekoru kırıyor! "Hayat kısa memeler sarkıyor"

Ünlü şarkıcı Kalben, kendisine "Bir de bir zayıflasan on numara kadın olacaksın" yazan takipçisine verdiği cevapla paylaşım rekoru kırıyor.

"HAYAT KISA MEMELER SARKIYOR"

"Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor.

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Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor."


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Anahtar Kelimeler:
Kalben Instagram
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