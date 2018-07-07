Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm fragmanı (Kalbimin Sultanı son bölüm izle)

“Koskoca Muallime sonuçta, ne zaman isterse huzura o zaman çıkar!” #KalbiminSultanı #itirafzamanı @startv pic.twitter.com/4Bi5n1E4TW

Anna, her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verdi. Anna, Sultan Mahmud’a olan duygularının farkında, ondan uzak durmaya karar verir ama bu nasıl mümkün olacaktır?

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı son bölümde Hoşyar Sultan'ın Anna'nın odasında bulduğu mektubu Hayrettin Ağa'ya tercüme etmesi için verir. Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm fragmanında Anna, içinde ne yazdığı bilinmeyen mektubu her yerde arıyor fakat bulamıyor. Daha sonra Hoşyar Sultan'ın aldığı öğrenince onun peşine düşüyor. Hoşyar Sultan, Anna'nın bu telaşı karşısında mektubu tercüme ettirir. Muhteviyatı hayrete düşüren mektup, ikili arasındaki kavga sırasında Sultan'ın eline geçiyor. Mektupta neler yazdığı ve bunlar karşısında Sultan'ın ne yapacağı merak ediliyor. Kalbimin Sultanı 5. yeni bölümü 11 Temmuz Çarşamba akşamı Star TV'de ekrana gelecek.

Saliha’nın ise cezası sürmekte, Anna’dan özür dilemeye de, geri adım atmaya da niyeti yoktur. Hoşyar Sultan’nın yeni planı ise Saliha’yı çok daha büyük sorunların içine atar.

Diğer tarafta ambarda yakalanan ağır yaralı adam bir türlü iyileşmemekte, iltihap giderek vücudunu sarmaktadır. Onun yaşaması ve konuşması Sultan Mahmud için elzem, Esma Sultan içinse öldürülmesi şarttır.

KALBİMİN SULTANI SON BÖLÜM İZLE

Dimitri Anna’dan adamı öldürmesini ister. Babasının ölümü ile tehdit edilen Anna her şeyi Sultan Mahmud’a anlatmaya karar verir ama işler beklediği gibi yürümeyecektir.



