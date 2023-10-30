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Akıllarda soru işareti bırakan iddia! İrem Derici'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı

30.10.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Atakan Işıktutan’dan ayrıldıktan sonra kendini işlerine adayan ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medyada yer alan iddialar nedeniyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Bu durum nedeniyle birçok kişi "İrem hızlı çıktı!" yorumunda bulundu.

"Zorun Ne Sevgilim?", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi şarkılarla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Atakan Işıktutan'dan ayrılmış ve kariyerine yoğunlaşmıştı. Ünlü şarkıcının Instagram yazışmasını görenler yeni bir aşka yelken açtığını iddia etti.

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İREM DERİCİ YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Atakan Işıktutan'la olan birlikteliği yalnızca 8 ay süren ünlü şarkıcının yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.

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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

İrem Derici ile Gökhan Fırat'ın aşk dolu yazışması sosyal medyayı salladı.

Bahsi geçen paylaşıma Gökhan Fırat'ın kalp emojisi bıraktığı, İrem Derici'nin de "Yazlarına, kışlarına talibim" dediği görüldü.

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İrem Derici Atakan Işıktutan sosyal medya ünlü şarkıcı

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