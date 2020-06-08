Kalburabastı tarifi: Kıyır kıyır geleneksel lezzet

Kalburabastı tatlı tarifi, Osmanlı mutfağından günümüze enfes bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Kız isteme merasimlerinin vazgeçilmezi, bayram tatlıları arasında baklavadan sonra en sevilenidir. Eskiden mutfaklarda kullanılan bir tür elek olan kalburdan adını alan kalburabastı, aynı zamanda bazı illerde hurma tatlısı olarak bilinmektedir. En güzel kalburabastı tarifi için doğru yerdesiniz. Hamur parçalarının mükemmel bir lezzete dönüştüğü kıyır kıyır kalburabastı tarifi için gereken tüm malzemeler muhtemelen mutfağınızda yer alıyor. Yaklaşık 1 saatinizi ayırarak yapacağınız kalburabastı tarifi için standart boy dikdörtgen fırın tepsisi kullanabilirsiniz.

KALBURABASTI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım paket margarin veya tereyağ

Bir çay bardağı sıvı yağ

İki yemek kaşığı yoğurt

Bir su bardağı irmik

Bir yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Üç su bardağı un

Bir su bardağı dövülmüş ceviz

KALBURABASTI ŞERBETİ İÇİN;

Üç su bardağı şeker

Üç su bardağı su

Yarım limonun suyu

KALBURABASTI NASIL YAPILIR?

Kalburabastı yapımı için öncelikle şerbeti hazırlıyoruz.

Derin bir tencereye suyu ve şekeri alın kaynamaya bırakın.

Kaynayan şerbetin yarım limonun suyunu ekleyin ve altını kapatın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir kaba alın.

Üzerine unu ekleyin ve birbirine yedirerek kum haline gelmesini sağlayın.

Bu karışıma sırasıyla irmik, yoğurt, sıvıyağ, yumurta ve kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurun.

Üzerini streç filmle kapattığınız hamuru, yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Aparat yardımıyla açtığınız hamurun içine ceviz koyup, kapatıp, şekil verebilirsiniz.

Kalburabastılarınızı birleşme yeri altta kalacak şekilde tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında en fazla 25 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlıların üzerine soğuk şerbeti yavaş yavaş dökün.

Afiyet olsun.

KALBURABASTI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kalburabastı için hamur hazırlarken tatlının kıvamının mükemmel olması için unu yavaş yavaş eklemelisiniz.

Kalburabastı kalıbı için kalburunuz yoksa rende veya silikon nihaleden faydalanabilirsiniz.

Ünlü şef Arda Türkmen’in verdiği kalburabastı tatlısı tarifine göre; tatlınızı pişirirken şu yöntemleri uygulamalısınız. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 – 15 dakika pişirin. Ardından ısıyı 200 dereceye getirip üzerleri kızarana kadar 10 – 15 dakika pişirin.

KALBURABASTI SERVİS ÖNERİSİ

Kalburabastı tatlısını servis etmeden önce mutlaka şerbetini çekmesini bekleyin.

Servis tabağına aldığınız kalburabastı tatlsını, toz antep fıstığı veya hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.

KALBURABASTI KAÇ KALORİ?

1 adet kalburabastı ortalama 250 kaloridir.

