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Kalça ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı kabusa döndü! 14 doktor 10 saatte çıkarabildi

25.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kanser hastasının ameliyatına 14 doktor aynı anda girdi. Kalça ağrısı şikayetiyle doktora başvuran hastanın, omurga ve omuriliğinde tespit edilen 15 santimetrelik tümör; 10 saatlik operasyonla çıkarıldı. Başarılı operasyon sonrası hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalça ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı kabusa döndü! 14 doktor 10 saatte çıkarabildi

Aydın'da yaşayan 41 yaşındaki Şevket Demirdöven, 2015 yılında kalça ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Demirdöven'e hastanede yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Hayatı bir anda kabusa dönen Demirdöven için doktorlar uzun tedavi sürecinin ardından ameliyat kararı aldı.

14 CERRAH 10 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARTTI

Demirdöven'in omurga ve omuriliğinde tespit edilen 15 santimetrelik tümör, hassas doku ve sinirlerin yer aldığı bölgeden 14 cerrahın 10 saatlik operasyonuyla çıkarıldı.

Demirdöven'in bel bölgesindeki 15 santimetrelik tümörün çıkarıldığı ameliyatı koordine eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Dündar Sabah, ameliyatta omurganın bir bölümünün çıkarıldığını, sinir kökleri ve ana damarlara kan taşıyan sistemin bağlanarak hareket sahası açıldığını, omuriliğin de yana çekilerek tümörün alındığını anlattı.

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BİR HAFTA SONRA TABURCU EDİLECEK

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sabah, ameliyat sonrası sinirlerin gayet iyi çalıştığını gördüklerini ifade etti. Sabah, Demirdöven'in sağlık durumunun iyi olduğunu, bir hafta sonra taburcu edilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.


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kanser İzmir
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