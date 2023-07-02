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  4. Kalçasına silikon yaptırmıştı! Melek Mosso transparan tarzıyla büyüledi

Kalçasına silikon yaptırmıştı! Melek Mosso transparan tarzıyla büyüledi

02.07.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun kalçasına silikon yaptırdığı iddia edilmişti. 'Sabahçı Kahvesi', 'Bu İş Bitmiş', 'İlletim', 'Bana Sor' gibi seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren Melek Mosso transparan tarzıyla görenleri büyüledi.

Kalçasına silikon yaptırmıştı! Melek Mosso transparan tarzıyla büyüledi

Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Melek Mosso değişen tarzıyla gündem oldu. Daha önce, dolgun bir kalça görünümüne sahip olmak için bıçak altına yattığı konuşulan ünlü şarkıcı konser için transparan bir elbise tercih etti.

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TRANSPARAN KIYAFET TERCİHİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcının konser görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

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Sahne aldığı sırada çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Melek Mosso'ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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MELEK MOSSO'YU BEĞENENLER KADAR ELEŞTİRENLER DE OLDU

Ünlü şarkıcının transparan kıyafet tercihini beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

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